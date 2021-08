El Chato Matta llegó al restaurante por una espectacular pachamanca a la olla con ensalada fresca y su taza de infusión de menta para bajar la grasita. “María, está haciendo frío y apenas termino de trabajar llego a mi casa, me baño con agua calientita y a la camita. Pero el viernes me timbró el famoso doctor Chotillo, quien siempre está acelerado.

‘Chato, no seas malo. Los pantaloncitos están sueltos en plaza y tú te vas a ir a dormir. Paso por tu casa en 20 minutos, me han contado que Pancholón se fue de viaje, así que somos los que somos’. El ‘Cirujano de las estrellas’ cantaba una de sus salsas preferidas de Josimar. ‘Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres/ Escucharme una buena banda y darme gusto a mis placeres...’.

Chatito, Pancholón se bota todos los fines de semana con sus historias, pero vive de recuerdos, ya está acabado y la verdad es que nunca agarró buen personal, solo mostritas de salsódromos y night clubs de mala muerte. No seas malo, yo soy de otro nivel, camino con las Chicas Tulum.

Te cuento que acabo de llegar de Europa y celebré el cumpleaños de mi novia Mery en un lugar exclusivo. La verdad es que debo reconocer que esta columna me ha hecho famoso. A cualquier lugar que voy, futbolistas, artistas y empresarios se paran de sus asientos y me dicen: ‘Doctor, una sacada de lengüita’, ‘Chotillo, un dame que te doy’.

Pagué derecho de piso, lo malo es que mi novia es muy celosa y me para revisando mis celulares cuando me quedo dormido. La vez pasada se ganó con un videíto bravo donde estoy con una flaca que baila en la televisión, que me fue a buscar para que la opere y se me regaló. Mi novia me amenazó: ‘Chotillo, no cambias. Eres un sinvergüenza, voy a colgar este video para que lo pasen en el programa de Magaly’.

La vida me trata bien ahora, tengo billete, pero soy muy enfermito del sexo. Apenas veo en la calle a una chica que me gusta, me la quiero levantar. Pancho me ha podrido. He tenido varias paltas por eso. Una vez fue una blancona a mi consultorio y en una me dijo: ‘Doctor, ¿y cómo le voy a pagar?’. Se abrió su vestido largo y dejó ver unas hermosas piernas. Cerré la cortina y dame que te doy.

Lo malo es que se enamoró de mí y me buscaba día y noche. A mí me engañó que estaba divorciada, pero su marido era un alto oficial que me mandó dos ‘gorilas’. Me llevaron a la playa de noche y me apretaron el cuello hasta que la cara se me puso morada. ‘Yo no sabíaaaaaaa’, les juré.

Ahora, cuando estaba en tragos, le pedí perdón a Mery: ‘Mi amor, te he sido infiel muchas veces, pero es culpa de Pancholón’. Ella me dio un ultimátum: ‘Chotillo, si no cambias te voy a dejar así me lleves de viaje al extranjero y me compres un carro. Tengo dos pretendientes, uno se quiere casar conmigo y no estoy para perder el tiempo, así que deja de parar con ese cochino de Pancho o vas a llorar toda tu vida’”. Pucha, ese doctor Chotillo es otro mujeriego sinvergüenza. Son tal para cual con Pancholón. Me voy, cuídense.

