Consejos contra incendios

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un seco con cabrito, arroz graneado, ensalada de cebolla y tomate con rocotito y una jarra de refresco de maracuyá. “María, en las últimas semanas vienen ocurriendo varios incendios en casas, galerías, oficinas y otros espacios. Hace unos días, en Surquillo, una casa se quemó porque al parecer dejaron un celular cargando toda la noche y comenzó a botar chispas que cayeron en un balde con pintura. Una profesora jubilada de 76 años murió y su hijo, un dentista de 46, sufrió graves quemaduras en casi todo su cuerpo por intentar salvarla. Una terrible desgracia que nunca debió suceder. Algunos consejos que podrían salvarnos la vida:

* Si tienes niños, explícales qué es el fuego y sus peligros. Diles qué puede causarlo.

* Nunca dejes una vela prendida en un cuarto vacío. Menos de noche o cuando no hay nadie en casa.

* Desconecta la plancha después de usarla. Cuando la utilices, ponla sobre alguna superficie no inflamable y aislada. ¡Jamás la abandones! Si llaman a la puerta o por teléfono, desconéctala antes de atender.

* Carga el celular cuando estés despierto, siempre sobre una superficie no inflamable y lejos de materiales que pueden arder. No lo dejes conectado toda la noche. Usa cargadores originales, evita los ‘bamba’.

* Antes de acostarte, cierra la llave del gas.

* Si hueles a gas, abre las ventanas para ventilar. No prendas ni apagues ningún foco. No conectes ni desconectes enchufes. Llama a un técnico calificado.

* Revisa siempre las instalaciones eléctricas y de gas.

* Nunca dejes fósforos ni mecheros al alcance de los niños, ni dejes a estos sin vigilancia.

* Si fumas, jamás lo hagas en la cama o sofá. Podrías dormirte y causar un incendio. Usa la terraza o balcón exterior.

* Jamás sobrecargues enchufes ni uses aparatos en mal estado.

* Instala alarmas de incendio y de gas. No son caros.

* Elimina productos inflamables de tu hogar.

* Si se ha producido un incendio y no puedes apagarlo, cierra la puerta de la habitación donde hay fuego. Avisa a todos los ocupantes del predio y sal rápido con ellos. No se detengan a recoger nada, solo vayan cerrando las puertas de todos los ambientes. Nunca uses el ascensor, solo las escaleras. Una vez en la calle, llama a los bomberos.

* Si vives en plantas superiores y ves que hay humo en los pisos inferiores, no salgas de casa. Cierra la puerta de tu hogar y cúbrela con trapos húmedos. Llama a los bomberos y ubícate en alguna ventana para que te vean mientras llega la ayuda.

* Para no intoxicarte con el humo, avanza gateando con la ropa mojada y respira a través de un paño húmedo que cubra tu nariz y boca”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

