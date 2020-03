Mi amigo Gary, con su cámara colgada al cuello, sigue trabajando porque la noticia nunca puede detenerse, menos en estos momentos en que la población necesita estar bien informada sobre la evolución de la crisis mundial y las formas de contribuir en la lucha contra la pandemia. De ella depende, en gran medida, que tomemos conciencia de la situación y salgamos juntos adelante.

“María, José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, difundió en YouTube un bonito mensaje sobre la cuarentena. Una de sus canciones se llama ‘Agárrense de las ‘manos’, pero él dice que, por ahora, no nos toquemos y guardemos distancia: ‘El mundo nos cambió, la vida nos cambió. La soberbia humana ha quedado arrodillada ante un microscópico enemigo. Los besos, los abrazos y el simple gesto de agarrarnos de las manos, han caído, por ahora, al olvido. Lecciones que nos hacen despertar ante cuán importante era sentirnos cerca y demostrarnos el amor. Sí, estamos aislados, pero al mismo tiempo, unidos. Dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el bien común. Ahora miramos de manera diferente a nuestros abuelos, cuando antes, quizá, ni los veíamos. Todo se detuvo y nos ha hecho entender lo esencial de un médico, una enfermera, un abnegado trabajador de la salud; la importancia de la ciencia por encima de los intereses económicos. Nos apagaron los deportes, los conciertos, los restaurantes, los cafés.

Pero ahora nos miramos a los ojos en nuestras mesas, nuestras salas, nuestros balcones. Hemos reflexionado no solamente en nociones básicas de higiene personal, sino también en la contaminación que hacemos a los que nos rodea. Los animales andan libres, felices, sin que nada los afecte; ahora los encerrados somos los seres humanos, que hemos robado su espacio. Todo esto posiblemente no sea apocalíptico, pero sí aleccionador. Quizá la humanidad necesitaba de una sacudida que nos despertara del letargo automático en el que vivimos, donde le damos protagonismo a la inmediatez de lo tecnológico por encima de la paciencia por lo real. De esta saldremos juntos. Y le daremos el valor a ese beso, a ese abrazo y a esa mano extendida de quien te quiere. Este virus nos hará mejores, porque nos hará iniciar todo desde cero. Pero por ahora, solo por ahora, no nos agarremos de las manos. Pero estoy convencido que muy pronto, juntos, podremos llegar adonde jamás hemos ido’. Qué hermosas palabras de El Puma, gran cantante venezolano. Todos debemos estar unidos para, desde las trincheras de nuestras casas, derrotar a la epidemia.