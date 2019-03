¡Cuidado con las drogas!

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una tortilla de pollito y verduras con arroz blanco graneado, rocoto molido y, para la sed, una jarra de refresco de maracuyá friecito.



“María, veía en televisión el drama de la modelo Angie Jibaja, a quien el Ministerio de la Mujer le quitó la tenencia de sus hijos debido a sus problemas emocionales. Ella ha confesado que durante gran parte de su vida fue adicta a las drogas y que ese vicio la hizo pensar muchas veces en el suicidio. Angie siempre se ha visto envuelta en distintos escándalos y hoy como madre atraviesa una dura situación.



Las drogas son peligrosas y pueden destruirte la vida. Muchos han terminado en el cementerio por ese terrible vicio. Por eso, los padres debemos estar al lado de nuestros hijos, enseñándoles a vivir de manera inteligente. Los expertos dan consejos para evitar que nuestros chicos consuman drogas:

Escúchalos: La relación entre padres e hijos debe lograr que estos tengan la suficiente seguridad para expresarse. Hay que poner atención a lo que digan, incluso a su lenguaje corporal.



Enséñales valores: La responsabilidad, la disciplina, el respeto a sí mismo y hacia los demás, y la honradez son algunos de los valores que los ayudarán a decir ‘no’ en los momentos complicados.



Genera confianza: Refuerza los lazos con tus hijos, lo que les animará a expresar sus temores e inquietudes. La relación con tus pequeños debe ser de respeto y comprensión. Esfuérzate por conocer sus opiniones, aunque no siempre estés de acuerdo con ellas.

Dales información de forma clara: Debes hacer entender a tus hijos que las drogas no son buenas para la salud y que su consumo puede malograrles la vida. Por ello, necesitan saber que consumir dichas sustancias está prohibido. No supongas que lo saben, debes decírselos siempre, que vean que realmente te preocupas por ello por ser un tema muy peligroso.



Conoce a sus amigos: Así podrás identificar si alguno tiene conductas de riesgo peligrosas para tus hijos. También es importante, pues te pueden ayudar a ubicar a tus muchachos si alguna vez necesitas localizarlos.



Amistades positivas: Convence a tus hijos para que realicen actividades saludables o artísticas y deportivas, pues en esos ambientes conocerán personas que buscan superarse o aprender algo nuevo. Por ejemplo, estar en una academia de fútbol o pintura lo mantendrá ocupado en algo que le será beneficioso.



Busca ayuda. Si bien ser padre es una tarea fantástica, también tiene sus dificultades. Así que como nadie nace sabiendo cómo ser un buen papá o mamá, debes buscar la ayuda de profesionales o de instituciones para que te guíen”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.