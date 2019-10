Cuidado en feriado largo

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un picante de carne con arrocito blanco, salsa criolla y, para tomar, un jugo de naranja.



“María, se viene el feriado largo y miles de personas aprovecharán para irse de viaje, mientras que otros saldrán de fiesta a discotecas o clubes. No es casual que los accidentes automovilísticos aumenten en estas fechas, así como robos y hasta crímenes. Por eso, depende bastante de cada uno pasar estos días alegres, sin ningún problema. Algunos consejos de los especialistas en seguridad:



Si vas a viajar a provincias. Reserva con anticipación pasajes y hoteles. No te aventures a buscar un hospedaje cuando llegues a tu destino, pues podrías no encontrar nada o pagar mucho más.



Asegura tu hogar. Déjalo encargado con alguien de confianza. Cierra bien todo, incluida la llave del gas. No publiques en redes sociales que vas a viajar.



Si te vas en auto. Haz una revisión completa a tu vehículo en una mecánica de confianza. Lleva los documentos del carro, así como los tuyos y de tus seres queridos. Respeta las reglas de tránsito y los límites de velocidad. En la carretera debes concentrarte mucho más.



Cuidado con el alcohol. Un grave error es tomar licor en exceso, pues altera tus sentidos, emociones y razonamiento. No es necesario alcoholizarse para divertirse. Y jamás manejes un vehículo si tomaste alcohol, pues podrías provocar una desgracia.



Elige bien dónde estarás. Es importante que te fijes en la seguridad de los lugares que visitarás. Mira qué clase de gente asiste, porque podrían ser personas de conducta riesgosa.



Aléjate de gente peligrosa. Los violentos, los que toman alcohol en exceso o se drogan, podrían traerte serios problemas.



Mantén siempre la calma. En cualquier momento se pueden presentar situaciones que podrían provocar tu cólera y una reacción airada. Cuenta hasta diez y respira hondo antes de actuar. Evita las discusiones y peleas porque podrían terminar muy mal. Recuerda que saliste de casa para pasar buenos momentos, no para meterte en problemas.



Si eres víctima de los ladrones. No te enfrentes a los delincuentes, pues siempre van armados y están decididos a todo. Hoy te matan hasta por un par de zapatillas viejas. Si estás con tu familia, calma a tus seres queridos. No mires fijo a los delincuentes, pues pueden pensar que los estás retando o que buscas grabar sus rasgos en tu memoria para identificarlos luego. Entrega todo, pues tu principal objetivo debe ser que se vayan cuanto antes sin dañar a nadie”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.