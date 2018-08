Cuiden a sus hijos de los violadores

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sabrosa carapulcra chinchana de chanchito, arroz blanco y ajicito molido. Para calmar la sed, se pidió una jarra de chicha morada fresquecita.



“María, por fin se publicó la ley que da cadena perpetua a los violadores de menores de 14 años. Además, se establece que estos delitos no van a prescribir y se eliminan los beneficios a los condenados. Con esto, estas lacras morirán en la cárcel, lo cual es justo y necesario por malograr la vida a pequeños inocentes. Para cuidar a nuestros hijos, a continuación algunas sugerencias:



- Infórmate sobre el abuso sexual infantil para proteger mejor a tus hijos. Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de seis niños, puede ser víctima de ultraje antes de los 18 años. Uno de cada cinco niños es solicitado sexualmente en Internet y la edad media de denuncias por abuso sexual es de nueve años.

- La mayoría de víctimas menores de edad nunca informan del abuso por miedo a desilusionar a sus padres. Es muy probable que conozcas a un abusador sexual infantil. La mayor amenaza para los niños no son los desconocidos, sino familiares y amigos.

- Los pederastas tratan de establecer una relación de confianza con los padres de sus víctimas. Estos miserables están de manera recurrente en lugares donde tienen fácil acceso a los niños, como la propia casa, clubes deportivos, escuelas o centros religiosos.

- Mira con quién dejas a tu hijo. La mayoría de abusos son cuando el menor está a solas con un adulto.

- El abusador busca hacer amistad con su víctima y así logra estar a solas con él o ella.

- Cuando dejes a tu niño con otra persona, adulta o adolescente, procura que puedan ser observados.

- Motiva a tu engreído para que se integre en grupos.

- Enséñale con el ejemplo. Evita, en lo posible, estar a solas con un menor que no sea tu hijo.

- Controla lo que hace en Internet.

- Si lo inscribes en una actividad deportiva , campamento, paseo o algo parecido, averigua qué tipo de responsabilidad y preparación tienen los monitores para prevenir, identificar y reaccionar frente a un posible abuso sexual de y a menores.

- Habla con tu hijo cuando regrese de alguna actividad en la que haya adultos. Fíjate en su estado de ánimo y mira si puede contarte con desenvoltura cómo pasaron el tiempo”.



Qué buenos consejos. Hay que estar muy alertas. Me voy, cuídense.cuiden a hijos de violadores