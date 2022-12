Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un plato de hígado encebollado con arrocito blanco, papa sancochada, rocotito molido y, para tomar, chicha morada. “María, la Navidad está cada vez más cerca y los centros comerciales siguen boyantes de compradores, que pugnan por juguetes para los niños, ropa, aparatos tecnológicos y electrodomésticos. Parte de los peruanos tiene la mente en la Nochebuena, otros en las protestas políticas y un porcentaje en el Mundial de Qatar 2022. Esperemos que las cosas se calmen y el Perú se vuelva a enrumbar en el progreso. Por ahora, muchos están gastando su ‘grati’ y ahorritos en los obsequios. Esta temporada es importante para la economía nacional, pues da trabajo, genera impuestos y mueve a varios sectores, como el comercio, la confección, las importaciones y el laboral. Ojalá la declaratoria de emergencia nacional decretada por el Gobierno sirva también para detener la ola delincuencial que antes de las protestas estaba ahogando a los peruanos con robos, sicariato, prostitución, extorsión y asaltos.

Con algunos de los derechos suspendidos, la Policía deberá hacer redadas más exhaustivas para hallar las guaridas de los delincuentes. Se debe aprovechar esta coyuntura para expulsar del país a los delincuentes extranjeros, los indocumentados y los que tengan antecedentes. Por estos días la gente debe estar más cuidadosa, no solo porque se puede encontrar en medio de una manifestación violenta, sino también por los raqueteros, escaperos y carteristas que aprovechan las grandes concentraciones de gente para hacer de las suyas. Ahora hasta asaltan dentro de los buses, no solo en la vía pública. También en nuestros mismos barrios, donde creemos que estamos seguros. Por eso, le dejamos acá algunos consejitos para que no nos pase nada en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo:

No muestre sus objetos de valor en la calle, buses o lugares públicos. Los hampones siempre están en busca de víctimas y oportunidades. Si tiene un celular de alga gama, relojes finos o joyas costosas, no lo muestre.

No lleve a niños a lugares como Mesa Redonda o Gamarra, donde hay horas en que no se puede caminar. Si tiene necesidad de comprar, vaya solo o con adultos.

Trate de que su permanencia en lugares con alta concentración de gente sea el menor tiempo posible. Agarre sus cosas fuertemente y no las pierda de vista.

Si toma vehículos de servicio público, como buses o el Metropolitano, y tiene que pasar por el Centro de Lima, manténgase atento a que no los apedreen, como ha ocurrido en los últimos días.

Si ve a revoltosos cerca, aléjese lo más que pueda. Tome otra ruta y no participe. Mucho más si está con niños o adultos mayores”. Muy buenos consejos. Me voy, cuídense.

