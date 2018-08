Elija al mejor candidato

Mi amigo Gary, el fotógrafo, llegó por sus tallarines rojos con su papa a la huancaína, además de su refresco de cebada.



“María, estamos a casi cinco semanas para las elecciones municipales y regionales, que se realizarán el domingo 7 de octubre en todo el país. Según la última encuesta de GFK, más de la mitad de los electores de Lima no tienen candidato, pues un 22.8% no sabe por quién votar y el 30 % no marcará por ninguno de los postulantes.

Hay un marcado escepticismo respecto a los comicios, pues gran parte de la población está decepcionada de las autoridades municipales y decenas de alcaldes están presos o son prófugos de la Justicia tras haber sido encontrados culpables del delito de corrupción. Cerca de quince gobernadores regionales también terminaron tras las rejas por el mismo motivo. Pero elegir a nuestras autoridades es un deber y un derecho que nos asiste a todos los ciudadanos dentro de los marcos de la democracia.

Quienes votan en blanco o viciado solo están favoreciendo al candidato que encabeza las elecciones. Para decidirse por uno de los postulantes es necesario analizar desde su integridad moral hasta sus conocimientos y capacidades. Aquí te dejo algunas recomendaciones para tus lectores.



Conozca las propuestas de cada candidato. Hay que indagar en forma detallada sobre las iniciativas y planes de gobierno de cada aspirante. Podría consultar, por ejemplo, en la página ‘Voto informado 2018’ del Jurado Nacional de Elecciones (https://votoinformado.jne.gob.pe/voto).

Defina qué candidaturas tienen propuestas viables. A veces pueden sonar muy interesantes, pero en realidad no son realizables.

Escuche a los postulantes. Esté atento a sus argumentos, a la coherencia de lo que promete. Puede ser en los debates, sus mítines o las declaraciones que dan a los medios.

Conozca los antecedentes de los candidatos. Hay quienes han tenido problemas con la Justicia o han estado involucrados en actos reñidos con la moral y la ley.

No crea todo lo que se dice en las redes sociales. En Internet se hacen grandes denuncias, pero muchas veces las acusaciones son manipuladas para favorecer a otro candidato.