¡A estudiar más!

“María, el mercado laboral en el Perú es cada vez más exigente, tanto que hoy son mayores los niveles de especialización para conseguir trabajo. Las empresas más sólidas requieren profesionales mejor preparados y es bastante complicado obtener buenos puestos y bien remunerados solo con haber acabado una carrera tras cinco años de estudio.

Hoy es una exigencia tener maestría y hasta doctorado, además de diplomados y dominar otros idiomas. Los profesionales técnicos están igual, pues se les pide constantes actualizaciones, incluso en el extranjero. Por eso, las personas que no pudieron terminar sus estudios tienen que hacer un esfuerzo para concluirlos, pues de esa forma contarán con más posibilidades de conseguir mejores trabajos.



Los escolares, por su parte, deben estudiar con responsabilidad y sacarle el jugo a la etapa del colegio para acceder a los mejores centros de estudios superiores, sean estos universidades o institutos técnicos.

Antes de elegir una carrera, se deben tener en cuenta las aptitudes personales, la vocación y las perspectivas de desarrollo profesional. Este proceso de elección se debe llevar a cabo durante toda la secundaria. No debe ser de última hora, puesto que es una de las decisiones más importantes en la vida, ya que es a lo que nos dedicaremos.

En el Perú, las carreras profesionales mejor remuneradas son Medicina, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ciencias Políticas, Ingeniería Eléctrica, Geología, Ingeniería Minera, Metalúrgica y Petróleo, Arquitectura y Urbanismo, Marketing, Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica. En cuanto a las carreras técnicas, los técnicos mejor pagados son los de Ingeniería Minera, Arquitectura, Marketing, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, de Diseño y Ciencias de la Comunicación.

Ahora, si pensamos cuáles serán los profesionales de las llamadas carreras del futuro, esos que tendrán mayor demanda en unos años, ellos son: Psicólogos o profesionales especializados en neurociencias (estudian el sistema nervioso y su relación con el aprendizaje), biotecnólogos (aplican la tecnología en los procesos biológicos), ingenieros informáticos (dan soluciones integrales en electrónica, computación...), ingenieros en energía eólica (desarrollan energías alternativas y renovables), exportador de servicios de alto valor agregado (ante la globalización de los servicios), redactor de contenidos freelance (redactores de contenidos, editores audiovisuales, community managers, publicistas, otros) y abogados especialistas en Derecho Internacional (ante el incremento de las relaciones comerciales entre estados)”. Qué interesante, no queda otra que ponerse al día para no quedarse atrás. Me voy, cuídense.