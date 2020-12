Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su chuleta de chanchito con arroz bien graneadito y ensalada rusa. Para tomar, se pidió una jarra de limonada de hierbaluisa.

“María, hay jóvenes que no miden el peligro. Por su propia juventud, sienten que no les va a pasar nada y por eso vemos casos de más de mil personas en una fiesta electrónica exponiéndose a contagiarse del mortal coronavirus. Tal vez a ellos no les pase nada, pero sí pueden contagiar a sus padres o abuelos. ¿Es que no ven las noticias? Parece que no les importa nada. Obviamente, a los jóvenes les ha tocado vivir una experiencia muy dura con esta pandemia, casi nunca antes vista. Pero hay que ser fuertes mentalmente. Las fiestas están prohibidas. No eres más vivo porque te contactas por las redes y acudes a un ‘privadito’ sacándole la vuelta a la policía. Eso es ser irresponsable. Por ahora hay que cuidarse, ya habrá oportunidad de disfrutar a plenitud. Otros por la ambición de ganar dinero fácil se involucran en hechos ilícitos. Drogas, estafas o robos.

Por eso, ahora que estamos a pocas horas de celebrar el fin de año, me gustaría compartir algunos consejos para que las personas vayan por el camino correcto en su vida:

La libertad es lo más preciado que uno tiene, en la vida hay que actuar de forma honesta, con la cabeza en alto por nuestras buenas acciones.

Evita las malas juntas, pues siempre traen problemas o te involucran en escándalos.

Respeta para que te respeten, si estás en una reunión no caigas en el consumo de drogas. No son necesarias para sentirte bien.

Ten presente que lo que fácil llega, fácil se va. Lo que se consigue con verdadero esfuerzo y sacrificio se valora mucho más. Además, nunca hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo.

Apártate de quienes hacen daño. El verdadero sentido de la vida es disfrutar junto a la persona que amas.

Siempre escucha el consejo de personas que te aman de verdad. Pueden ser tus abuelos, padres, tíos, hermanos y hasta buenos amigos, pues ellos jamás buscarán tu mal”.

Pucha, mi amigo tiene razón.

Me voy, cuídense.