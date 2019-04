Hijos rebeldes

Mi amigo, el fotógrafoGary, llegó al restaurante por un seco de res con arvejitas, papas sancochadas, arrocito bien graneado, sarsa criolla y, para la sed, una jarrita de chicha morada fría.



“María, criar hijos es una responsabilidad maravillosa y enorme al mismo tiempo, porque depende en gran parte de los padres que sean buenas personas, amorosas con sus hijos, productivas para la sociedad y su familia. Pero cada chico tiene su personalidad y muchos son rebeldes y respondones desde pequeños, por lo que sus padres sufren, ya que sienten que su control se les escapa de las manos. Los expertos dan consejos para tratar con esos niños.



*Primero, intenta hallar el origen de la rebeldía de tu hijo. Podría tener problemas en el colegio con compañeros, sufrir bullying en el barrio o redes sociales.



*No temas equivocarte. Ser padre no es fácil, haz lo mejor que puedas. Lo peor es no actuar.



*Mantén la compostura. Si tu hijo te contesta mal, te grita o desprecia, debes mantener la calma, no perder el control. No explotes de ira. Si pierdes el control, la comunicación se puede malograr. Cuenta hasta 10 mientras haces una serie de respiraciones profundas. Si la situación sigue tensa, conversen después.



*Tratar todos los días con una hija o hijo rebelde puede ser agotador y frustrante. Debes estar dispuesto a una cuota extra de sacrificio. Este esfuerzo te dará la satisfacción de saber que das lo mejor de ti.



*Establece límites: Es fundamental que en la convivencia familiar haya normas. Los hijos deben conocer las consecuencias de no cumplirlas, como por ejemplo no dejarles ver televisión un determinado periodo.



*Invierte tiempo, energía y dinero para mejorar la educación que das a tus hijos. Si lo haces, mejorarás esa situación tensa de manera notable.



*Comparte experiencias nuevas con tus hijos. Llévalos a un lugar distinto, viajen, practiquen algún deporte. Busca algo novedoso e interesante.



*Debes ser sincero con ellos. Diles que los amas más que a nada en el mundo, que te duele que estén enfrentados. Remárcales que necesitas su ayuda. Recuerda los buenos momentos que vivieron y que deseas nuevamente esa conexión de amor y respeto.



*Dales buen ejemplo. Mantén un estilo de vida sano, decente y respetuoso de los demás. Hazles ver las ventajas de comportarse con honestidad.



*Acepta el cambio. Muchos padres no pueden soportar las modificaciones que se producen en sus hijos, pero es la ley de la vida y hay que adaptarse.



*Utiliza la música. A los chicos les encanta la música, así que averigua sus preferencias y comparte con ellos. Podrían lograr una conexión única”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.