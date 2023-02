Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un estofado de carne con arrocito graneado y, para tomar, un emoliente al tiempo. “María, como reportero no solo recorro las calles en busca de información, lo que me permite tener contacto directo con la gente y sentir el pulso de la población. También buceo en las redes sociales, pues en estos tiempos de internet muchísima gente se expresa mediante esa vía.

LEE TAMBIÉN: La maldita droga

No puedo dejar de notar que en redes las opiniones están divididas entre los que están a favor y en contra de la medida judicial de una magistrada que dictó nueve meses de prisión preventiva contra el cantante John Kelvin, quien así vuelve a estar tras las rejas, esta vez por agresión verbal a la madre de sus hijos, Dalia Durán, y por desobediencia a la autoridad. Él había estado recluido en prisión desde julio del 2021 por agresión física y violencia sexual también contra la cubana.

En mayo del año pasado un juzgado lo sentenció nada menos que a 21 años de cárcel. Luego de estar preso más de un año, en octubre abandonó el penal de Lurigancho gracias a un recurso de apelación. Hace unos días, según el parte policial, el artista acudió a la vivienda de Dalia para visitar a sus menores hijos y al tocar el timbre su hijo de seis años le dijo por el intercomunicador que Dalia había salido con dos de sus hermanitos.

LEE TAMBIÉN: Alerta por terremotos

En ese momento llegó ella, quien señaló que John Kelvin la insultó y humilló, por lo que lo denunció en la comisaría de Santa Luzmila. Luego -según el documento policial- el cantante acudió a la referida delegación para pedir que los efectivos hagan respetar el régimen de visitas que él tiene para que así pueda ver a sus hijos. Sin embargo, Dalia señaló que ella tiene medidas de protección vigentes, por lo que John Kelvin no se le podía acercar, los agentes constataron que así es y procedieron a detenerlo.

En resumen, el chalaco fue a ver sus hijos, discutió con Dalia, a quien habría insultado, y terminó encerrado. Los comentarios sobre el caso inundan las redes. ‘Parece que a John Kelvin le quedó chico el encierro y quiere más’, escribió uno. Otro: ‘John Kelvin parece que no se regenera’. Pero también están los que opinan diferente: ‘O sea que vas a visitar a tus hijos, no te dejan verlos y encima terminas preso’, ‘Hay tantos papás que abandonan a sus hijos, siquiera John Kelvin va a verlos, pero lo encierran’.

LEE TAMBIÉN: Masacre en San Miguel

Creo que si una persona comete un delito debe pagar, y en el caso de John Kelvin hay quienes opinan que la justicia se muestra particularmente dura con él, cuando hay jueces que liberan asesinos reincidentes a los pocos días de haber sido capturados en flagrancia, o sujetos que robaron millones de soles al Estado y pese a tener más de una condena por corrupción no son enviados a la cárcel. Este tema debe ser bien investigado para llegar al fondo de la verdad y el Poder Judicial tiene que dar sentencias justas y proporcionales en todos los casos, no solo en el de John Kelvin”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR