Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su cachemita frita, sarsa criolla, arroz graneado, sopa de choros y, para tomar, chicha morada helada. “María, en solo unos días el país ha entrado prácticamente a la normalidad de antes de la pandemia. Hay totalidad de aforo en los locales comerciales y públicos, y los niños están regresando a las clases presenciales en los colegios nacionales y privados.

Con la normalización de los negocios y el transporte, ahora hay un poco más de trabajo. Miles de jóvenes que salieron de la secundaria y que no seguirán carreras universitarias o técnicas, están en busca de un puesto laboral, a fin de ayudar en la casa y para ellos mismos. Ciertamente es difícil hallar en estos tiempos un buen trabajo, más aún cuando los jóvenes no tienen ninguna capacitación. Pero no solo los jóvenes están en busca de un trabajo. También los padres de familia que fueron despedidos o la empresa para la que trabajaban cerró. La ventaja con ellos es que tienen más experiencia y muchas veces ya tienen un oficio.

La desventaja, que no pueden aceptar cualquier sueldo porque tienen carga familiar: es decir, tienen que comprar la comida, pagar el colegio, vestir a los hijos, pagar los servicios públicos, las medicinas... Igual tienen que prepararse a la hora de ser entrevistados por el empleador. Por ello, aquí les entregamos algunos tips a la hora de la entrevista laboral:

- Prepárate para la entrevista, pues te harán preguntas y debes responder con mucha seguridad.

- Investiga sobre la empresa. Eso impactará bien en el entrevistador pues notará tu interés.

- Elige una prenda apropiada. Si eres hombre, camisa y pantalón de vestir. Si eres mujer, un traje decente.

- En el caso del varón, ir muy bien peinado.

- Sé puntual. Si te citan a una hora, trata de llegar media hora antes por si hay inconvenientes en la pista. Nunca salgas apurado de casa porque te puedes olvidar de algo.

- Cuida tu lenguaje e imagen corporal. Mantente tranquilo, respira bien y modula bien tus palabras. Sé fluido.

- Comparte tus documentos y despliega tus habilidades ante el interlocutor”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Hay que ir a la segura a buscar un puesto laboral. Me voy, cuídense.

