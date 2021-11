Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su locro con huevo frito, sopa de sémola y, para tomar, jugo de aguaymanto.

“María, empezó la campaña navideña en Gamarra, Mesa Redonda y otros emporios comerciales. Esta Navidad, como la del año pasado, será diferente por todos los problemas generados por la pandemia. Pese a que aún no enfrentamos la esperada tercera ola, todavía hay mucha gente que se muere o enferma por este virus.

Según datos del Ministerio de Salud, solo en octubre murieron 900 personas en todo el país. Al menos vamos mejor que en Rusia, donde todos los días fallecen un promedio de mil 200 hombres, mujeres y niños. Por aquí, los negocios han vuelto a operar casi con normalidad y se espera gran afluencia de gente a los centros comerciales. Un ejemplo de ello se vio hace solo unos días con motivo del Halloween, donde miles de limeños abarrotaron Mesa Redonda y Gamarra para comprar disfraces o dulces.

Hay que actuar con mesura, pues ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que Europa está enfrentando ¡la cuarta ola de la enfermedad! En nuestro país, de a pocos se están elevando los niveles de contagio y hospitalización, principalmente de gente adulta que no pudo o no quiso vacunarse. Por eso es importante la inmunización. Uno de los pocos logros del actual gobierno es haber masificado la vacunación, al extremo que ya se empezó con este proceso en los menores de 12 a 17 años, y la colocación de la tercera dosis a los mayores de 65 años.

Ayer, se publicaron las nuevas normas de bioseguridad, como por ejemplo que ya no se exige la doble mascarilla, toma de temperatura ni la desinfección de pies, entre otros requisitos para ingresar a un centro comercial. Igual hay que estar protegidos. Miren nomás lo que está sucediendo en el club Alianza Lima, donde hay más de 10 jugadores contagiados de coronavirus. Que esto suceda en un grupo humano de no más de cuarenta personas da que hablar. Y todas las miradas apuntan a la organización de la fiesta de cumpleaños de un jugador, donde hubo mucha gente sin mascarilla y no se exigió un control sanitario extremo. Ahí están las consecuencias.

Por eso, si vas a ir a un lugar público o una reunión, ten en cuenta esto:

No dejes de lavarte las manos o desinfectarlas con alcohol.

Sigue usando mascarillas KN-95 en lugares públicos.

Si estás programado, vacúnate.

No bebas del mismo vaso.

Exige que los que te acompañen se cuiden como tú”.

Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.