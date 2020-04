Mi amigo, el fotógrafo Gary, me cuenta por WhatsApp que pese a las medidas decretadas por el gobierno para frenar el coronavirus, nunca faltan los irresponsables que no pueden quedarse en casa. “María, hace poco te di una lista de películas de todos los tiempos para ver en familia, pero me quedé corto. Así que continúo, porque pasar momentos así, con los hijos, quedarán grabados para siempre en su mente y su corazón. Disfruten porque desde el lunes los chicos volverán a clases virtuales:

Volver al futuro: Dirigida por Robert Zemeckis. Michael J. Fox da vida a Marty McFly, un adolescente de California, amigo del excéntrico científico Dr. Emmett L. Brown (Christopher Lloyd), quien inventa una máquina del tiempo adaptada al clásico automóvil DeLorean DMC-12. Marty viaja al pasado, a 1955, y así conoce a sus padres cuando eran adolescentes. Aparece en el puesto 28 de la lista ‘Las 50 mejores películas sobre preparatorias’ hecha por Entertainment Weekly. Luego rodaron la 2 y 3. Imperdibles.

Coco: Otra ‘joyita’ animada de la productora Pixar. Fue filmada en 2017 inspirada en el ‘Día de los Muertos’ que se celebra en México. Miguel es un niño de 12 años que sueña con ser músico, pero no puede porque en su familia esa actividad está prohibida. De forma accidental es transportado a la ‘Tierra de los Muertos’ donde experimenta numerosas aventuras. Tierna, emocionante.

El Rey León: De 1994. Difícil no conmoverse con las peripecias del pequeño Simba en la selva y su lucha contra su malvado tío Scar, que ansía convertirse en el nuevo rey león. Otra excelente cinta animada de Disney, que reunió a las voces de Matthew Broderick (Simba), Jeremy Irons (Scar) y del inconfundible James Earl Jones (Mufasa), inolvidable por darle voz al siniestro Darth Vader en ‘Star Wars’. Y eso que de niño era tartamudo.

Babe, el cerdito valiente: Enternecedora. Fue estrenada en 1995 y se convirtió en un éxito de taquilla. Cuenta la historia de un chanchito huérfano capaz de cumplir las difíciles tareas de los perros pastores en los extensos campos. Para filmarla se emplearon más de 500 animales entrenados. Es considerada una de las películas infantiles más inspiradoras. Prohibido perdérsela.

Star Wars: La saga consta de nueve películas, desde 1977 al 2019. Fueron concebidas por George Lucas y la primera en exhibirse fue ‘Star Wars: Episodio IV-Una nueva esperanza’. Lanzó al estrellato a Harrison Ford, quien encarnó al rebelde Han Solo, comandante del Halcón Milenario. Componen el universo extraordinario de estos filmes, personajes inolvidables como Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, C-3PO, R2-D2, Yoda, la princesa Leia, Chewbacca y Jabba el Hutt. ¡Que la fuerza los acompañe!”. Estas cintas me traen tantos lindos recuerdos. Me voy, cuídense.