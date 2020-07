Mi amigo, el fotógrafo Gary, siempre se comunica conmigo por WhatsApp o me llama al celular. Me cuenta que extraña su lomito a lo pobre con rocotito molido. Le pido que tenga paciencia, pues muy pronto reabriré el restaurante con las medidas de bioseguridad del caso. También me mantiene bien informada de todo lo que viene pasando.

“María, tras la cuarentena de más de 100 días hemos entrado a la llamada ‘nueva normalidad’, donde debemos usar mascarillas, respetar el distanciamiento social y otros. No debemos olvidar que durante ese tiempo, debido a la pandemia que aún está presente en el país, se perdieron más de dos millones de empleos y una vez que las cosas retornen a como eran antes, esas personas se verán en la obligación de buscar trabajo.

Estoy seguro de que las empresas les abrirán sus puertas, pero a la vez exigirán una serie de nuevos requisitos, entre ellos conocer y manejar todo lo referente al mundo digital. Es que se ha visto, en muchos casos, que a través de internet se puede laborar desde el hogar, lo que se conoce como ‘teletrabajo’.

Se les pedirá trabajar con herramientas digitales que faciliten y agilicen su chamba. En pocas palabras, el mundo ha cambiado y tenemos que adaptarnos, porque de lo contrario perderemos oportunidades. Por eso, quisiera compartir algunos consejos que me dieron expertos sobre este tema:





Lo primero es no tenerle miedo a lo nuevo y pensar que nos será de gran utilidad a futuro. El que no se renueva, pierde.

En tu celular siempre ten aplicativos móviles que te servirán para tu trabajo.

Si cuentas con redes sociales, procura cuidar muy bien tu imagen. Recuerda que forma parte de tu carta de presentación.

Hay cursos y tutoriales que te enseñarán a conocer mejor el mundo digital. Nadie nace sabiendo, todo se aprende con la práctica.

Aunque el trabajo por internet da velocidad, nunca hay que descuidar la calidad de lo que hacemos. Por ejemplo, mantener una ortografía impecable.

Mediante el ciberespacio llegamos a los lugares más recónditos. Ante esto debemos conocer sus realidades, ya que son distintas a la de nosotros.

Siempre actualízate. Jamás digas ‘yo sé esto y no necesito más’. Ten presente que el mundo se encuentra en constante cambio.

Acepta los consejos de gente joven que conoce más que tú. De todos se aprende algo nuevo cada día.

Ahora es esencial que en nuestros hogares tengamos computadora”. Pucha, mi amigo tiene razón. Esta pandemia ha cambiado nuestras vidas y tenemos que adaptarnos. Me voy, cuídense.