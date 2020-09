La Seño María: viven la vida loca

Mi amigo, el fotógrafo Gary, se comunicó conmigo por WhatsApp para hacerme su pedido por delivery: caldito de pollo, bistec a lo pobre y manzanilla calientita para bajar la grasita. De pasada, se quedó conversando conmigo, pues siempre me mantiene bien informada. “María, hoy quiero hablarte de aquellos muchachos que transgreden fácilmente la línea de lo que es correcto y de lo que no lo es. Muchas veces ellos aseguran que de malas experiencias han aprendido pero, lamentablemente, vuelven a caer en lo mismo y, para mí, eso ya no tiene ninguna disculpa.

Como dice una vieja canción: ‘Tropezaron con la misma piedra’. Lo peor de todo es que no miden las consecuencias, no analizan la situación y parece que poco les importa hacerse daño ellos mismos y a la gente que los rodea. No les interesa ser la comidilla de la gente por sus escándalos y falta de valores. Creen que se ve muy bien lucirse con dos mujeres al mismo tiempo o decir que me meto con este hombre para que me dé mis caprichitos. Por favor, qué clase de educación recibieron en casa y en sus escuelas. Si bien uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, existen ciertos límites que debemos respetar. Esto va tanto para hombres como para mujeres.

En estos momentos, recuerdo las palabras de personas mayores que siempre dicen: ‘El mundo da vueltas, si hoy estás arriba, mañana estarás abajo... Y el mal que haces ahora, más adelante lo pagas...’. Nada más cierto. Y algo que no entiendo es que esta gente a la que le gusta estar metida en la cochinadita, como diría una conocida conductora de televisión, tiene hijos que saben lo que pasa y que están creciendo con imágenes de padres y madres a quienes no les interesa nada, solo buscan divertirse sin pensar en el mañana. A ellos les digo que la verdadera felicidad es la tranquilidad. Por eso quiero compartir con tus lectores algunos consejos dirigidos a la juventud, para que sean mejores personas y ejemplos a seguir:

No vivas la vida loca, tarde o temprano todo pasa la factura. Busca la estabilidad en todo sentido.

Jamás te sientas más que los demás, pues siempre se aprende de hasta quienes menos imaginas.

No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Siempre muestra respeto por las personas.

Puedes tener talento para algún deporte, pero compleméntalo con estudios. Para nadie es un secreto que quien estudia triunfa en la vida.

Ten a tu lado gente que te valore de verdad y no personas que están contigo por lo que les das.

Siempre escucha a tus padres, ellos jamás querrán algo malo para ti. Da una mano a quien lo necesita”. Pucha, mi amigo Gary siempre habla con la verdad. Me voy pensativa, cuídense.