La grandeza del Perú

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo al jugo con papas nativas, arroz blanco, rocotito y, para tomar, una jarrita de chicha morada. “María, me parece penoso que una parte de la prensa chilena tome como pretexto el accidente de tránsito de un bus que transportaba a una delegación chilena, el mismo que fue leve, según la tenista sureña Daniela Seguel, para criticar una supuesta ‘desorganización en traslados y logística en las sedes’ de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y hasta osan preguntarse, con evidente piconería, si nuestra capital estaba preparada para organizar la justa deportiva.

No olvidemos que en el 2013 Lima, la tres veces coronada Ciudad de los Reyes, se impuso por amplia ventaja a Santiago de Chile, al ser elegida como sede. La capital mapocha, en el papel, era la principal candidata, así que la derrota les dolió tanto que en las semanas y meses siguientes no pararon de quejarse. Parece que el ardor no cesa. Una lástima. Esto demuestra también la envidia histórica que siempre le han tenido al Perú, por nuestra riquísima cultura prehispánica.

Debemos tener presente que la cultura inca forma parte de las siete civilizaciones más importantes del mundo, al lado de la maya, griega, egipcia, romana, china e india. Otros países solo tenían tribus de salvajes. Como si fuera poco, nuestra gastronomía tiene renombre mundial, por lo que otros intentan adueñarse con malas artes y muy poca vergüenza de nuestros platos bandera y hasta del pisco, que es uno solo y es peruano, así como el vodka es ruso y el champán es francés.

Machu Picchu, Sacsayhuamán, las Líneas de Nasca, Caral -que es la ciudad más antigua de América, superando en mil 500 años a la de Olmeca de México- y muchas otras maravillas son admiradas por todo el planeta.

Sobre los Juegos Panamericanos, una reciente encuesta señala que el 94 por ciento de limeños aprueba su realización y la enorme mayoría de deportistas, técnicos y dirigentes de otros países que nos visitan coinciden en señalar la gran organización del torneo. El mundo entero alaba la inauguración, considerada entre las mejores en la historia de los Panamericanos y puesta al nivel de las ceremonias realizadas en Juegos Olímpicos. La clausura promete ser igual o mejor de exitosa. Además, las instalaciones inauguradas o mejoradas para este evento deportivo son de clase mundial, tanto que están permitiendo batir numerosos récords.

La realización de estos Juegos es una prueba más de que los peruanos, cuando nos proponemos algo, lo hacemos. Cuando hace unos tres años las obras de infraestructura de estos Panamericanos no avanzaban al ritmo deseado, cierto país ‘hermano’ se mostraba ansioso para hacer burla del Perú y hasta pedía que la sede pase para ellos. Al ver que se cumplían las metas, se sumieron en un silencio agrio y resentido. Mala suerte para ellos. Todos los peruanos sigamos poniendo el hombro para que estos Juegos sean aún mejores”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.