Hay que saber perdonar

A mi amigo Gary le tocó trabajar toda la madrugada con los periodistas de Policiales, por eso llegó al restaurante al mediodía por un espectacular aguadito de pavo caliente con bastante limón y rocotito molido. Además, se pidió un emoliente tibiecito para la buena digestión.



“María, la Navidad es el momento ideal para acercarnos a la familia, a nuestros seres queridos, sobre las bases de la paz, la unión y la confraternidad. Y también para perdonar. Esta es una fecha propicia para compartir en familia con los hijos, padres, hermanos, tíos y otros familiares. La importancia de que los chicos compartan en el hogar no solo está en el hecho de recibir regalos, pues también es una fecha en la que los pequeños esperan demostraciones de cariño, afecto y compartir momentos inolvidables con sus familiares.

Por eso, los especialistas afirman que es una oportunidad para que los pequeños afiancen su identidad y autoestima. Aquí te dejo algunas ideas.



Organiza un intercambio de regalos familiar: No es importante el precio del regalo, sino el significado que tiene. Puede hacerse, incluso, a manera de juego para que salga divertido. Recuerda que hoy se celebra el Nacimiento de Jesús.

Si tienes un hijo que no has visto por diversas situaciones, date un tiempo para visitarlo. No sabes lo bueno que le hará.



Organiza un día solidario: Es muy importante que en estas fiestas también saquemos un poco de tiempo para ayudar. Por eso identifica de qué forma tú y tu familia pueden ayudar a alguien. Se trata de solidaridad y amor por el prójimo..



Prepara un día con la familia: Reúne a todos para hacer algo juntos. El objetivo es que salgan a divertirse, ya sea al parque, montar bicicleta, a la playa, museo o algún otro lugar.

Promueve el acercamiento entre los tuyos: Aprovecha estas celebraciones para reencontrarte con los familiares más lejanos. Llámalos o envíales mensajes deseándoles feliz Navidad e interésate por saber cómo les va.



Celebren en casa: No pueden faltar las comidas especiales. Ayudará a estrechar lazos y, mucho más, si lo hacen juntos.



Si hubo peleas o rencillas: Es un buen momento para perdonar, darse un abrazo sincero y pensar en todas las cosas que los unen

Traten bien a los suyos: Respeten a los padres, abuelos, mujeres y niños. Una sonrisa siempre será una puerta abierta y cálida.

Cuánta razón tiene mi amigo Gary. La Navidad es una fecha para pasarla en familia, que es lo más importante”. Me voy, cuídense.