Ideas para ganar platita

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso seco de res con frejoles, arroz blanco graneadito, ensalada de cebolla y, para la sed, una chicha morada fresquecita.



“María, el peruano tiene iniciativa, es emprendedor y se vuelve más luchador cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora que la economía del país está desacelerada y no hay muchas posibilidades de hacer dinero, se deben aprovechar fechas especiales como las fiestas de fin de año para iniciar un negocio, que puede ser pequeño, pero que nos dará ganancias extra. Algunas ideas de negocios y consejos para comenzar un emprendimiento:



*Canastas de Navidad: Casi todos quieren regalar una a sus seres queridos o, si se trata de un empresario, a sus trabajadores. Puedes armarlas de distintos precios con productos comestibles, bebidas y otros. Asegúrate de que tengan tu toque personal.



*Adornos navideños: Si tienes habilidad con las manualidades, puedes hacer adornos especiales y venderlos. Las tarjetas de saludos personalizadas y arreglos florales también son requeridos.



*Decoración navideña. Ofrece servicios de decoración en tiendas, restaurantes y otros negocios.



*Si tienes una cámara fotográfica y/o de video, puedes tomar fotos o grabar ceremonias como clausuras escolares, universitarias y otros eventos de fin de año.



*Fotos con Papá Noel. Con tu cámara, un disfraz de Santa Claus y una silla del Polo Norte podrías obtener buenas ganancias. Chicos y grandes quieren una foto con el entrañable personaje, incluso para regalar.



*Venta de comida. Puedes ofrecer los platos especiales que se comen en Navidad y en Año Nuevo.



*Clases particulares: Muchos estudiantes terminan el colegio con problemas en algunos cursos. Si tienes algún conocimiento, puedes darles clases de repaso.



*Venta de juguetes: Una buena alternativa es comprar un lote de juguetes (no se necesita mucho dinero sin son sencillos) y abrir un pequeño bazar en casa.



QUÉ HACER

​

*Toma una decisión. Si alguna de estas ideas te agradó, no dudes demasiado y ponla en marcha. Mientras más pronto comiences, mayores chances de éxito.



Planifica. Escribe tu plan y dale forma a tus ideas.



Haz un presupuesto. Es fundamental para reducir las posibilidades de fracasar.



Contacta clientes. Ofrece tus productos con anticipación para que asegures tus clientes.



Da un buen servicio. Si tus clientes quedan satisfechos, tu negocio estará asegurado el próximo año.



Trabaja duro. Mientras otros descansan tú estarás esforzándote, pero eso te hará ganar dinero, así que disfrútalo”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.