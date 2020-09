El Chato Matta llegó en su fiel carrito al restaurante y se pidió un sudado de chita con una porción de arroz blanco, yuquitas y ajicito molido.

“María, después de varias semanas me buscó el doctor Chotillo. ’Chato- me dijo- a Pancholón lo han visto comprando su menú de chifa de 9 soles, mientras a mi casa llega el delivery de Madam Tusan, uno de los tantos restaurantes de Gastón. El cirujano estaba movido y se puso a cantar el popular tema de Maluma: ‘Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’/ Hawái de vacaciones, mis felicitaciones/ Muy lindo en Instagram lo que posteas/ Pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea...’. En eso se apareció el abogado mujeriego y le lanzó una furiosa mirada. Entre ellos se dio esta picante conversación.

PANCHOLÓN: Oye doctorcito, malo con tu boca, te alucino como el ‘Rayo’. Todas las veces que te he visto con una flaca has tenido que invertir tus buenos ‘cocos’. Solo con plata campeonas. Lo malo es que tú no dejas coja a nadie, ni te sienten, cuando te besan cierran los ojos y apretan los labios...

CHOTILLO: Gordito picón, no es mi culpa que Infocorp te haya puesto en la lista roja porque debes a dos bancos y cualquier día te levantan esa camioneta toda abollada que tienes. Piña pues, asimila, estoy ‘chocolate’ y el que puede, puede. Lo que gasto en un dame que te doy lo recupero en la operación de una rodillita. Me doy mi gusto y me ‘sangran porque me sangran’...

PANCHOLÓN: Como hombre eres un perdedor nato. Yo no tengo un Audi ni un Mercedes, ni 20 gramos de ‘achote’ en el pecho, pero tengo feeling, sangre, química con los pantaloncitos y las que han pasado por mí me recuerdan con cariño. Me buscan porque las saboreo y se van contentas, y eso que solo les invito un sanguchón de 5 ‘mangos’ en La Marina.

CHOTILLO: Hace una década que te veo en decadencia. La vez pasada te confundieron con tu viejito, el azúcar y la próstata te han mandado al sótano 4. Me imagino que solo funcionas con un viagrón de cien y esto es... Te recomiendo que pagues puntual tu seguro porque la vez pasada te sacaron de La Posada en camilla y tuviste que hacer cola para sacar tu ticket en el hospital Santa Rosa. No seas malo...

PANCHOLÓN: Qué triste es llegar a tu edad y que nadie te haya amado. Ofreces trabajos y operaciones gratis para que te paren bola. Dime una, ¡solo una! que te haya dado un beso por amor en tus más de 40 años. Qué feo es vivir rodeado de muñecas de plástico y ninguna de carne y hueso, porque todas te ven como ‘monto’, ‘paganini’...

CHOTILLO: Eso del ‘Rayo’ y lo de Deza ya lo viví hace tiempo. Cuando me gusta una flaca le alquilo un depa en una buena zona, Surco, La Molina, y pago un año adelantado. No me interesa que no me ame, disfruto la vida, soy ganador...

PANCHOLÓN: Tu vida es plata, shopping, paseítos y viajes, sino te dicen ‘next’. Pobre tipo”.

Pucha, la conversación se puso brava entre ese par de sinvergüenzas.

Me voy, cuídense.