Policías héroes

Mi amigo, el redactor gigantón Barney, llegó al restaurante por una sabrosa papa a la huancaína y tallarines rojos con una pierna grande de pollo. También se pidió una jarrita de chicha morada al tiempo.

“María, llegué temprano al diario y me encontré con el legendario periodista de policiales ‘El Sonámbulo’. ‘Sobrino -me dijo-, ayer mi amigo el general me llamó de urgencia y me citó en su búnker’. ‘Amigo Sonámbulo, se vienen tiempos difíciles para los sacrificados policías que trabajan en la Dirección Contra el Terrorismo. No es casualidad que justo cuando los ‘tigres’ del grupo de élite, por cuyos impecables trabajos salieron a la luz presuntos vínculos con Sendero Luminoso de personajes importantes en el Gobierno de Pedro Castillo, como Vladimir Cerrón, Guido Bellido y el impresentable Bermejo, les caen los de Inspectoría de la Policía.

Nunca en la historia de la institución, sea en la antigua Guardia Civil o la actual Policía Nacional, se había realizado una ‘inspectoría’ a una unidad que, por sus características, debe trabajar en el más completo hermetismo. Eso sí, los gobernantes le exigen resultados y ellos han cumplido con creces.

El más importante trabajo se hizo en 1992. Sendero había provocado ríos de sangre en todo el país. Parecía que le ganaban la batalla al Estado. En marzo de 1990, el jefe de la Dircote de entonces tomó una decisión. Decidió crear un grupo de élite que trabajaría con total autonomía. Su misión parecía una quimera: capturar a Abimael Guzmán y desarticular a la cúpula senderista.

Dos años después, su trabajo de hormiga de 24 horas al día y sus agentes disfrazándose de recogedores de basura, de heladeros o haciendo de enamorados melosos, de mendigos, lograron la hazaña: capturar al ‘Cachetón’ Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre. Sus integrantes, los policías Benedicto Jiménez, Marco Miyashiro, Carlos Morán, entre otros héroes, trabajaron en el más completo secreto. Ni el presidente Alberto Fujimori, ni el todopoderoso Vladimiro Montesinos sabían de su trabajo. El ‘Chino’, a la hora que capturaron a Abimael, estaba pescando en un río de la selva y el ‘Doc’ disfrutaba en su ‘búnker’ de playa Arica, con su ‘Gatita’ Jackeline Beltrán. Así trabajan las instituciones de inteligencia. La Dirección Contra el Terrorismo es el equivalente al FBI norteamericano.

¿Tú crees que cualquier otra institución policial puede meter la nariz a sus archivos? Con justa razón el general José Willians, que ahora es congresista, pero que sabe de estas cosas, ha protestado. ‘Esa institución trabaja de forma reservada. No sabemos qué cosa están inspeccionando’, sostuvo molesto’. Pucha, María, ‘El Sonámbulo’ tiene razón. Yo siempre digo que en política no hay casualidades. Todo es extraño, muy extraño”.

Pucha, me voy preocupada. Cuídense.