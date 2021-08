Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pato con ensalada criolla y, para tomar, una manzanilla calientita. “María, cada vez que puedo veo las Olimpiadas de Tokio y me admiro por las impresionantes marcas que consiguen esos tremendos atletas. Para obtener sus logros han tenido que trabajar durante años, con disciplina, sin desmayo.

Creo, sin exagerar, que los peruanos también hacemos gala de esas mismas condiciones para soportar la terrible crisis económica, sanitaria y política que cargamos en nuestros hombros. La clave está en resistir, en ser perseverante para seguir avanzando hasta el final del túnel y ver la luz. Como los deportistas de las olimpiadas, no nos podemos rendir. Te dejo algunas frases sobre la perseverancia, que es la virtud de ser firme y constante, aun en los peores tiempos y ante los obstáculos más difíciles:

’Nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia’. Ramana Maharshi.

‘La permanencia, perseverancia y persistencia a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades: es eso lo que distingue las almas fuertes de las débiles’. Thomas Carlyle.

’La paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el cual desaparecen las dificultades y desaparecen los obstáculos’. John Quincy Adams.

’El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo’. Winston Churchill.

’Encuentro que mientras más duro trabajo, más suerte tengo’. Thomas Jefferson.

’A través del trabajo duro, la perseverancia y la fe en Dios, puedes vivir tus sueños’. Ben Carson.

’Puede que debas pelear una batalla más de una vez para ganarla’. Margaret Thatcher.

’Siempre ten en mente que tu propia resolución para triunfar es más importante que cualquier otra cosa’. Abraham Lincoln.

’Si un sueño se cae y se rompe en miles de pedazos, nunca tengas miedo de recoger uno de esos pedazos y empezar de nuevo’. Flavia Weedn.

’Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidas’. Thomas Edison.

’Déjame decirte el secreto que me ha llevado a mi meta. Mi fuerza radica únicamente en mi tenacidad’. Louis Pasteur.

’La diferencia entre una persona de éxito y otros no es la falta de fuerza, no una falta de conocimiento, sino más bien una falta de voluntad’. Vince Lombardi”. Qué grandes pensamientos. Me voy, cuídense.

