Seño María: “Cuide su dinero”

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su cachemita frita con arroz, sarsa criolla, yuquita y chilcano de cabezas. Para tomar, jugo de maracuyá bien frío. “María, en estos días miles de trabajadores recibirán su gratificación de Navidad, con lo cual harán los regalos para sus hijos y cónyuges, así como para hacer arreglitos a la casa o salir de viaje.

En estos momentos tan difíciles, es una bendición que una parte de la población reciba este dinero extra, que sabrá invertir de la mejor manera. Pero hay que estar alertas porque los ‘marcas’, raqueteros y asaltantes de todo tipo están al acecho de los incautos para arrebatarles el trabajo de todo un año. Hay que estar muy atento cuando salimos de nuestro centro de labores, de la casa o cuando vamos de compras. Estos delincuentes de ahora tienen menos alma que los de antes. Ahora te disparan sin chistar por veinte soles o un celular marca ‘chanchito’.

La Policía o el serenazgo no se dan abasto ante tal nivel de delincuencia que aparece en cualquier barrio de Lima, acomodado o pobre, o en otros lugares del país. Por eso, el Gobierno había querido sacar a los militares a las calles, pero a algunos no les pareció bien y por eso estamos como estamos. Lo cierto es que hay que prevenir ser víctima de un asalto. Y si finalmente somos presa de estos hampones, no debemos oponernos o enfrentarnos, pues nos dispararán sin ninguna duda. La plata se recupera, la vida no. Por todo eso aquí les presentamos algunos tips para evitar ser víctimas de asaltos y robos en la calle.

Si va a ir a retirar dinero, no le diga a nadie que no sea su familia.

No retire grandes sumas en efectivo. Si tiene que hacer una transacción grande, hágalo por el banco.

Si sacó plata y siente que es seguido, llame a la Policía.

Si sale a la calle de compras, no lleve todo lo valioso junto.

Nunca pierda de vista su cartera u objetos de valor.

No deje a la vista objetos de valor, como celulares, lentes o bolsos.

No utilice bolsos que no tengan cierre.

Lleve siempre la cartera cerrada y, al abrirla, no hacerlo delante de mucha gente o fuera de las tiendas”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

