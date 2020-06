Desarrolla tu inteligencia emocional. Hay que saber aceptar y tolerar los diferentes estados emocionales, incluidos los negativos. Procura controlar la ansiedad, la tristeza, el temor o la rabia. Debes lograr que no te desborden.

Establece objetivos. Cuando alguien se deprime, una característica es la pérdida de interés en alcanzar metas, se ‘tira al abandono’. Plantéate un propósito y no cejes hasta lograrlo. Hoy la situación en el país es complicada, pero llénate de fuerza interior, recuerda que eres un luchador y no te rindas pese a las adversidades. Ten presente que esta crisis pasará y todo mejorará.

Aprende a solucionar los problemas. Debes hacerlo ideando un plan básico. Para ello considera los pro y los contras, así como las distintas alternativas de las que dispones. Cambia de estrategia rápido si algo no te resulta como habías pensado”. Qué buenos consejos. Gary también me dice que si la depresión continúa por algunos días, hay que buscar la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra. Me voy, cuídense.