Mi amigo Barney, ‘un metro noventa de puro periodismo’, llegó solo al restaurante por su lomo saltado al estilo huachano con carne adobada con sillao, arroz graneadito y su jarrita de emoliente con cebada. “María, el Poder Judicial de Huancayo dictó una sentencia que generará jurisprudencia en todo el país. Condenó a cadena perpetua a la meretriz Cindy Cesil Padilla Arce (32) y su cómplice, la guapa Guadalupe ‘Lupe’ Velarde Terroba (21), a un año de cárcel, por provocar la muerte del administrador de empresas Daniel Ríos Menéndez (32), dopándolo con benzodiazepina.

Todo sucedió una infausta noche de febrero de este año. Daniel Ríos fue hallado muerto en su departamento de soltero en el turístico Cerrito de la Libertad en Huancayo, tras haber sido drogado. El infortunado joven llegó con Jhon Huamán y Dángelo Torres a la mejor discoteca de Huancayo. ‘Dani’ había cobrado y estaba ‘parando’ los tragos a sus amigos. Pero todos sus movimientos fueron captados por Cindy Padilla, quien le ordenó a su ‘pupila’, la guapa veinteañera ‘Lupe’, para que lo seduzca. En cuestión de minutos, Lupe llevó a los muchachos a la mesa de la siniestra Cindy. Cuando ella escuchó que Daniel vivía solo, instruyó a Lupe para que lo motivara y le pida ir a su departamento para tener relaciones íntimas. El joven aceptó de inmediato.

Las cámaras de seguridad captaron cuando ambas mujeres salen con Daniel de la disco. Igual, las cámaras del condominio mostraron cómo ambas llegaron a la casa abrazando a un joven ya con efectos de las drogas. Pero fue el testimonio de ‘Lupe’ el que hundió a Cindy: ‘Él no se dormía y mi amiga agarró un vaso de cerveza y le echó droga. Yo me asusté y me fui’. Lo que sucedió después fue terrible. Cindy llamó a un cómplice y en un taxi desvalijaron el departamento y no les importó que Daniel estaba botando espuma por la boca. Al día siguiente los familiares de Daniel lo encontraron muerto. La prueba toxicológica practicada a Daniel Ríos dio positivo para benzodiazepina. En Huancayo se hicieron mítines de protesta. No era la primera vez que parroquianos de discotecas morían a manos de las ‘peperas’. Pero nunca había cámaras de video que captaran a las delincuentes con minifalda.

Con los videos, los jueces Ojeda Cornejo y Meza Chávez, del Juzgado Penal Colegiado de Junín, dictaron cadena perpetua para la puneña Cindy Padilla Arce por los delitos de robo agravado en tercer grado y muerte del joven. A ‘Lupita’ le dieron un año por hacer de ‘carnada’. ‘Le dieron cadena perpetua a la mujer que mató a mi hijo. Se hizo justicia’, dijeron entre sollozos Jeny Menéndez y Marcos Ríos Silva, padres de Daniel Ríos”. María, la criminalidad está aumentando en todos lados, hay que tener cuidado. Qué terrible historia. Me voy muy apenada por este caso.