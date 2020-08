Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su pedido: una sopita de dieta pollo bien calientita, bisteck apanado con arroz, papas fritas y ensalada, y para tomar un emoliente con toditas sus hierbas.

“María, ayer te decía que la pandemia del coronavirus ha afectado la salud emocional de todos los seres humanos en el mundo y, por supuesto, nuestro país no podía ser la excepción. A diario nos inundan pensamientos de negatividad porque aún no vemos una luz al final del túnel. Mientras esperamos la vacuna contra el coronavirus, estamos con estrés, cansancio, depresión, ansiedad y otros males que consumen nuestra mente. Pero no debemos dejarnos ‘comer el cerebro’. Sé que la situación es difícil, pero a lo largo de los años nos hemos sobrepuesto a la adversidad, en especial los peruanos, ya que siempre nos ingeniamos para salir adelante en las peores circunstancias. Es que somos descendientes de una raza indomable como los incas. Por eso quiero seguir compartiendo consejos que me dieron los expertos para poder afrontar esta situación y no llenarnos de pensamientos negativos, que lo único que hacen es afectarnos. Eso sí, hay que poner de nuestra parte y tener mucha fuerza de voluntad:

Es importante que no te olvides de ti. Motívate y no dejes que los pensamientos oscuros se apoderen de tu persona. Disfruta, con las medidas de bioseguridad del caso, de las actividades que más te gusten sin culpa. Relájate y consiéntete.

Si tienes un espacio al aire libre, aprovéchalo al máximo. Te podrá dar un momento para dejar de pensar en situaciones negativas.

sConecta con familiares y amigos. En estos momentos de distanciamiento social nada mejor que conversar por videollamada con la gente querida. Confía en las personas que te pueden apoyar en esta situación. Lo importante es hablar y solicitar ayuda si la necesitas.

Opta por levantarte a la hora que irías al trabajo y tomar tus alimentos en los horarios que usualmente lo hacías. Ayudará a que puedas dormir mejor y mantener una alimentación sana.

Aunque necesitamos estar informados, el mirar las noticias a cada momento solo te estresa y te dará más preocupación. Dedica unos 30 minutos a noticias o redes sociales relacionadas con la pandemia.

María, esto es lo que me han dicho los que conocen del tema, pero debo agregar, desde mi punto de vista, que en estos tiempos hay que tener mucha paciencia y buen humor”. Pucha, una vez más mi amigo Gary habla con la verdad. Me voy, cuídense.