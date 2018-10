El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un churrasco bien jugosito con arroz blanco graneado, ensalada de tomate, rocotito y una jarra de agüita de manzana. “María, los vecinos de Lima eligieron a Jorge Muñoz como el sucesor de Luis Castañeda en el sillón municipal capitalino, donde le esperan enormes retos. Uno de los más urgentes, tal vez el que más demanda la gente, es la seguridad ciudadana. Es cierto que el burgomaestre no es el ministro del Interior, pero debe trabajar con él, hombro a hombro, para combatir a la delincuencia que cada día aumenta. Es crucial que el alcalde de una ciudad tan grande como Lima, que alberga a casi diez millones de habitantes, cuente con el apoyo del Gobierno central.



Por ese lado, creo que no habrá problemas, pues el presidente Martín Vizcarra no tiene ningún enfrentamiento con Muñoz o su partido, Acción Popular. Reforzar el serenazgo y hacer puestos de vigilancia interconectados y con modernos equipos de comunicación, en los que los serenos estén junto a policías, puede ser una buena medida de prevención y de intervención rápida ante algún hecho delictivo.

Otro aspecto es la identificación de las zonas de mayor peligro, en las que debe aumentar la vigilancia. Asimismo, deberá promover el deporte y la cultura, creando espacios para estas prácticas, además de talleres municipales para la enseñanza de oficios y carreras cortas para alejar a los jóvenes de la delincuencia.



Otro problema terrible, que asfixia a la capital y que debería llenarnos de vergüenza, es la basura en las calles. No puede ser que existan cientos de puntos donde los desperdicios se acumulen como cerros, afeando la ciudad, provocando malos olores y la proliferación de moscas, cucarachas y roedores, que podrían causar hasta epidemias.

También está la crisis del transporte. Muñoz está obligado a poner en marcha un plan a corto y largo plazo que solucione el caos. Hay medidas que se pueden adoptar más o menos rápido y cuyo impacto se sentiría de inmediato, como ponerle un horario a la circulación de los vehículos de carga. El arreglo de pistas también es importante, así como una semaforización inteligente.



No menos importante es el tema de la corrupción. Muñoz fue elegido porque es percibido como una persona honrada. Debe tener presente, hoy más que nunca, que proviene de un partido como Acción Popular, del arquitecto Fernando Belaunde Terry, un hombre al que se le pueden hacer críticas, pero de quien no se dice que fue un ladrón. Esperamos que el popular ‘Gringo Karl’ dé la talla para el cargo”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.