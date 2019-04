Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su lomo saltado a lo pobre y una jarrita de chicha morada heladita para la sed.



“María, llegué temprano a la Redacción y me encontré con el legendario periodista de policiales, ‘El Sonámbulo’. Estaba probando el Blu-ray porque le iba a pasar una película a sus alumnos de periodismo, encabezados por la guapita de lentes y el gordito preguntón. ‘Gary, ¿qué está pasando en esta sociedad enferma? ¿Qué está pasando en la juventud? Todo esto me preguntaba cuando veía que siete malditos violaron a la joven madre de un niñito que sufría alteraciones mentales. Pero los miserables, no contentos con eso, grabaron su delito y se lo enviaron a su prima con el siguiente mensaje: ‘Si no te acuestas con nosotros vamos a colgar este video en las redes’.



Ella, aterrada, los denunció a la Policía y ahora cinco están presos y dos fugados. Pero los violadores argumentan que fue ‘sexo consentido’. Increíble. Lo que te cuento me hizo recordar una impactante película de Hollywood, que les voy a pasar a continuación:



ACUSADA (1988): Impresionante filme de Jonathan Kaplan, que removió conciencias en Estados Unidos en plena década liberal de los ochentas. Este drama protagonizado por Jodie Foster y Kelly McGillis se basó en un caso real, el de Cheryl Araujo, quien fue violada sobre una mesa de billar por varios malditos alentados por parroquianos de una taberna en New Bedford.



El filme relata el drama vivido por Sarah Tobias (Foster), una jovencita ‘moderna’ que se gana la vida como camarera en restaurancitos de pueblo. Se pone a beber y baila música de la rockola, sensualmente, con un muchacho que anda con un grupo de amigos universitarios. Esa noche, al ver bailar a la chica, los jóvenes tienen una reacción salvaje: pretenden manosearla y como ella intenta escapar, la arrinconan y tres de ellos la violan violentamente mientras le tapan la boca y la sujetan contra una máquina de pinball. La violación es asistida por todos los parroquianos y ninguno, ni el dueño del bar, hacen nada por impedirlo.



Cuando se siente terriblemente sola, incomprendida y sin nadie que le crea que fue ultrajada vilmente por tres sujetos más fuertes que ella, hace su aparición la fiscal Kathryn Murphy (McGillis), quien intenta persuadirla para que denuncie penalmente a los agresores y pueda obtener justicia. Sin embargo, el afrontar un juicio público por violación se volverá una pesadilla.



Al final parecía que la víctima era ‘la acusada’ por una sociedad machista y contra eso tienen que luchar Sarah y la fiscal Murphy. Tan extraordinaria fue la actuación de Jodie Foster que ganó su primer Óscar y el Globo de Oro a ‘la mejor actriz’”. Al terminar la proyección, los estudiantes volaron a comprar el DVD de la película a Polvos Azules.



Pucha, ese señor, ‘El Sonámbulo’, es todo un maestro. Me voy, cuídense.