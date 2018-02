‘El Sonámbulo’, el eterno redactor policíaco que siempre cubre las madrugadas, y su héroe ‘Harry, el sucio’

Mi amigo, el fotógrafo Gary, se apareció en el restaurante por su causita rellena con atún y un arrocito con mariscos. Para beber, se pidió una jarrita de limonada frozen.



“ María, llegué temprano a la Redacción y me encontré con ‘El Sonámbulo’, el eterno redactor policiaco que siempre cubre las madrugadas. ‘Gary -me dijo- después de años de ver tanta sangre, hace mucho tiempo que ya no tomo vino tinto ni me gusta la cremolada de fresa’. Al ‘Sonámbulo’, la vez pasada, lo vinieron a visitar un grupo de universitarios y le pidieron que les hablara de sus películas favoritas. El periodista tenía en su casillero algunos títulos que suele ver cuando llega temprano de comisión. Su personaje favorito del género policial es Harry Callahan, o simplemente ‘Harry, el sucio’, el célebre detective que tenía problemas con las autoridades y altos jefes de la policía. Él era el responsable de limpiar la ciudad de los peores criminales y despiadados psicópatas. “Mi pistola no lleva detenidos al Departamento de Policía”, era su lema. Por eso, los ‘puristas’ defensores de los derechos humanos de los criminales le declararon la guerra, sin saber que Harry actuaba así solo con los asesinos en serie, violadores de niños, lacras incorregibles. Y lo hacía porque en una oportunidad capturó a un violador y asesino de niños y sus abogados, ‘cucarachones de tribunal’, lograron sacarlo por tecnicismos y ‘falta de pruebas’.



Tráiler de Harry, el sucio

El depravado salió, volvió a atacar y mató a una niña. Cuando lo tuvo cara a cara, no lo llevó a la dependencia, sino que ‘lo mandó para siempre al infierno’. Una vez, tres asesinos de policías asaltaron un banco y tomaron rehenes. Harry se introdujo y mató a los tres criminales. Cuando el comisionado, indignado, le recriminó por la matanza, Callahan respondió: ‘Eran ellos o nosotros’. ‘¿Qué? Si tú entraste solo, Harry’, le dijo el comisionado. Harry respondió: ‘No, entramos mi Magnum y yo’. ‘Chicos -les dijo ‘El Sonámbulo’ a los universitarios-, les recomiendo la saga completa. ‘Harry, el sucio’ (1971) la dirigió el veterano Don Siegel y en ella se enfrenta a un degenerado asesino en serie que se hace llamar ‘Scorpio’. Es la mejor y la que desarrolla el personaje, que tendrá tres filmes más. ‘Harry, el fuerte’ (1973). Aquí, muchachos, el duro policía tiene que enfrentarse a sus propios compañeros de armas. Luego viene ‘Harry, el ejecutor’ (1976). También está ‘La lista negra’ (1988), donde Clint Eastwood es ya un actor asentado y reconocido por la crítica y quiere terminar con dignidad la saga. Por ello vuelve después de años como el detective Harry Callahan, más maduro y con problemas cardiacos, en una época que no es la suya, donde el rock and roll le dice ‘Welcome to the jungle’ (‘Bienvenido a la jungla’). Se suceden una serie de asesinatos entre gente muy disímil, pero el victimario es uno solo, incluso muere una estrella de rock, encarnada por un jovencito Jim Carrey. Y también aparece un chibolo Liam Neeson. Bueno, universitarios, otro día hablaremos de otras de mis series y películas preferidas’. María, me sorprendió mi amigo”. Pucha, ese señor ‘El Sonámbulo’ es un gran periodista. Me voy, cuídense.

