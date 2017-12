Tips para emprendedores

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un delicioso ají de gallina con papas sancochadas, su perejil picadito y un jugo de maracuyá fresquecito. “María, pese a que el Perú ha sido golpeado por el fenómeno de El Niño y afrontó otros problemas a lo largo del año, la economía se recupera poco a poco. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera un crecimiento cercano al 4 por ciento para nuestro país en el 2018, lo que será muy positivo para nuestra economía. Entonces, es la oportunidad que los emprendedores estaban esperando para decidirse por mejorar sus negocios y así obtener mejores ganancias. Para ello, deben estar preparados para enfrentar los nuevos retos, más ahora que los continuos cambios en los hábitos de consumo ameritan analizar más y mejor el mercado para realizar las innovaciones que corresponden. Aquí te dejo algunos consejos:



- Aprovecha las redes sociales. Crea una cuenta de Facebook para tu negocio, así llegarás a más personas y podrás interactuar con ellas.



- Expande tu cartera de productos. Ofrecer una mayor diversidad de los mismos nos permitirá atraer más clientes. Las personas tienen cada vez más necesidades y es necesario estar al tanto de eso.



- Servicio personalizado. Es la clave de un servicio de calidad. Establece permanente contacto con los clientes para que siempre recuerden tu empresa y seas su primera opción de compra.



- Personal capacitado. Contrata a empleados serviciales y honestos, que sean buenos en lo que hagan y aporten ideas innovadoras. Promueve la unión entre ellos para que se forme un gran equipo de trabajo.



- Mejora tu punto de venta. A todos nos gusta trabajar en un lugar limpio y ordenado, así los clientes también se sentirán a gusto. También preocúpate por el buen aspecto de tus empleados.



- Cuida tu salud. Sin salud, no hay nada. Procura dormir ocho horas diarias, alimentarte bien y controlar el estrés. Preocúpate también por la salud de tus empleados. Es recomendable tener un botiquín bien preparado.



- No descuides las relaciones personales. La familia y los amigos pueden motivarnos a ser mejores, no los dejes de lado. Hazte un tiempo para salir con ellos, no importa si es poco tiempo, pero que sea de calidad”.



Tiene razón mi amigo Gary, incluso yo aplicaré estos consejos. Me voy, cuídense.