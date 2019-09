Tips para emprendedores

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un poderoso arroz con mariscos a lo macho, o sea, bien picante, y una jarrita de chicha morada al tiempo.



“María, dándole una revisada al diario, me encontré con la historia del joven emprendedor José Zafra, quien a los 15 años decidió dejar su querido pueblo de Guadalupe, en el norte del país, y llegar a Lima para cumplir con sus sueños: convertirse en un diseñador de modas reconocido. No fue fácil, pero a punta de empeño, muchas ganas y levantarse cada vez que se caía, va logrando sus objetivos.



A los 19 años abrió su tienda y hoy sus colecciones se venden en el extranjero. La verdad es que es un ejemplo a seguir. Todos aquellos que buscan abrirse camino en la vida con un negocio propio, deben tener presente que nada cae del cielo. Habrá mil y un tropiezos, pero siempre deben de ponerse de pie. Además, hay que estar abiertos a recibir consejos de personas que conocen, como los llamados ‘monstruos del emprendimiento’.



A continuación, te dejaré algunos tips:



Desafíate a ti mismo. Ve la vida como si fuera una eterna universidad, donde se puede aprender algo nuevo cada día.



Trabaja en algo en lo que realmente crees. Así podrás manejar tu negocio.



Corre riesgos. El fracaso nos deja una gran enseñanza para el éxito.



Enfrenta tus miedos. Superar los temores no es fácil, pero debe hacerse. La valentía es como un músculo que cuanto más se ejercita, más fuerte se hace.



Toma acciones. La manera más fácil de empezar algo es dejar de hablar y hacerlo.



Ten paciencia. Ningún éxito fue inmediato. A veces las cosas no salen bien, pero hay que insistir.



Construye un buen equipo. Nadie triunfa en los negocios por sí solo. Tu red de apoyo es esencial para alcanzar lo que te propones.



Conoce al consumidor. Debes de saber a quién le sirves para darle solución a lo que buscan.



Pide la opinión de tus clientes. Pregúntales directamente y escucha lo que tienen que decir.



Gasta sabiamente. Cuando inviertas dinero en tu negocio, asegúrate de que se le saque provecho.



Da más de lo esperado. Es una gran forma de hacerse notar en la industria y crear una base de fans leales”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.