Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos espectaculares tallarines rojos con pollo, papa a la huancaína y, para tomar, juguito de piña. “María, indignante ese video de Pamela Cabanillas, la chica de 18 años acusada de liderar la banda ‘Los QR de la estafa’, que timó con más de un millón por la venta de entradas falsas al concierto de Daddy Yankee.

Desde España, a donde fugó con la plata que le robó a incautas personas, se dio el lujo de promocionar una fiesta en Italia. “¡Ciao, Milano! Este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del grupo Guinda en el local Ritmos del Perú. Esta vez no serán estafados y, si sigo libre, nos vemos ahí. Se los dice su ‘Mommy Yankee’”, se escucha en el video.

Un día antes, con total desparpajo, señaló que no devolvería ni un sol de lo estafado a esas cientos de personas, pues ya se lo había gastado. “Soy de gustos finos, si hoy día me pagan 5 mil soles, en horas ya no hay nada. Me compro ropa, salgo a comer, tomo tragos... yo sé que está mal, pero así es”, dice tratando de justificarse. Ella es el vivo ejemplo de ciertos jóvenes del país, hedonistas, vagos, con delirios de grandeza, que sienten que se merecen todo y sin ningún control. Entonces roban, estafan, arman su Onlyfans, donde se desnudan o tienen sexo para el consumo de miles de hombres, o se meten a la prostitución y el narcotráfico.

Estos jóvenes lo quieren todo rápido y sin mucho esfuerzo: Buena ropa, carros de alta gama, viajes de placer al extranjero, departamentos de estreno y una abultada cuenta bancaria. Seguramente fueron criados así por sus papás que les hacían hasta las tareas del colegio y les tapaban y consentían todas sus malcriadeces. Qué diferente con esos muchachos del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo, donde dos promociones enteras ingresaron a la Universidad Nacional de San Marcos tras años de esfuerzo estudiando hasta en las vacaciones.

Estos chicos estudiarán ingeniería o medicina, y seguramente serán de mucho valor para el país. Yo creo que en ese espejo se deben mirar los adolescentes a la hora de elegir qué es lo que buscan en la vida. Nada te llega fácil. Todo cuesta esfuerzo, dedicación y sacrificio. Pamela Cabanillas, la estafadora de las entradas, es buscada por la Policía y, según sus propias palabras, está siendo amenazada por las víctimas. Probablemente, esté contenta un tiempo, pero luego tendrá que vérselas con la cárcel. Si hubiera estudiado mucho sería el orgullo de sus padres que hoy deben estar avergonzados por su mal proceder.

Ella no es ejemplo positivo de nada. Chicos, si quieren triunfar en la vida, estudien, trabajen mucho, abran su cerebro a la creatividad. Y si quieren algo, luchen por eso. Ahorren y no despilfarren”. Muy buenas palabras de Gary. Me voy, cuídense.