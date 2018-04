Une a tu familia

Mi amigo Gary llegó al restaurante por su lomo saltado con rocotito molido y su jarra de limonada fresca. “María, la Madre Teresa de Calcuta, que en paz de descanse, dijo una vez: ‘¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia’. Una gran verdad, pues el origen de todos nuestros actos, del camino que toman las personas, algunas veces recto y otras torcido, está en el hogar. En la actualidad, muchas cosas parecen ser más importantes que la familia y nos vamos dando cuenta de que los valores, que antes regían la conducta de las personas, se van perdiendo. Hay hogares donde el papá, la mamá y los hijos se encuentran en la sala, espacio que ha sido creado para conversar, intercambiar ideas o debatir con altura, pero ellos están con el celular en la mano, navegando en Internet o chateando con otras personas que están muy lejos. Esta costumbre es perjudicial para la integración y la unión de los hogares, pues va desapareciendo la unión familiar, tan importante en el buen rumbo que debe tomar la sociedad. Para crear lazos de unión familiar, la comunicación es esencial para que tanto padres como hijos tiendan puentes de confianza y así posibilitar la armonía y la estabilidad en el hogar. En la relación familiar pueden existir crisis, pero cuando hay una sólida relación con bases sustentadas en el amor, la comunicación es el arma ideal para salir de los problemas. Aquí te dejo unos tips para lograr la unión familiar.

* Mantener una comunicación familiar fluida y sin secretos. Los padres deben inspirar confianza.

* Realizar actividades grupales en familia, como almuerzos, cenas, viajes, paseos, deportes, salidas culturales y otras.

* Tratar de ser equitativo en el trato y relación con los hijos. Es decir, que no haya favoritismos.

* Cuando sucede un hecho que afecta la salud de un miembro o su conducta, se debe tratar el tema en familia y no separar a nadie del problema.

* Fomentar los valores de grupo y solidaridad, desterrar el individualismo y la insensibilidad.

* Es importante desarrollar la autoestima de los hijos. Que se sientan siempre merecedores de amor y de logros. Así ellos también podrán expresar y dar afecto.

* Mostrar amor a los hijos. Esto es no solo decir ‘te quiero y te amo’, sino también dar un abrazo, una caricia, un beso.

* Es necesario el autocontrol de las emociones para la buena convivencia en familia. Evitar las peleas por cualquier cosa”. Tiene razón mi amigo Gary, la familia es lo más valioso que hay. Me voy, cuídense.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.