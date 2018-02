La unión familiar

Mi amigo Gary llegó por su causa rellena de entrada y su escabeche de pollo con aceituna de botija y huevo duro, además de su jarrita de chicha morada. “ María, en uno de sus discursos, la recordada Madre Teresa de Calcuta preguntó: ‘¿Qué pueden hacer para promover la paz?’. Como nadie se animó a contestar, ella misma dio la respuesta: ‘Ve a casa y ama a tu familia’. Es una gran verdad, pues cuando nos proponemos construir un hogar no empezamos con el primer o segundo piso, sino desde los cimientos, la base que soportará ese gran edificio que será nuestra familia. La familia es trascendental en el desarrollo de los niños, pues es el ambiente en que estos crecen y donde definen elementos fundamentales para el resto de su vida, como sus pensamientos, sentimientos y los valores que regirán su conducta. Por eso, una familia es mucho más que resolver las necesidades básicas de sus miembros, como la alimentación, bienestar y salud, ya que tiene una gran incidencia en el desarrollo social y emocional de todos los seres humanos. Es el lugar donde adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos y desarrollar todo nuestro potencial. El pequeño mundo de la niñez, con su entorno familiar, es un modelo de la totalidad del mundo. Por lo mismo, cuanto más intensamente le forma el carácter la familia, el niño se adaptará mejor por donde quiera que vaya. Para que una familia tenga éxito, debe estar unida. Aquí te dejo unos tips interesantes.



- Comer siempre juntos, padres e hijos, sentados a la mesa y sin la televisión de fondo ni el celular en las manos.



- Escucharlos con respeto y paciencia.



- Ayudar a nuestros hijos con sus tareas del colegio con mucha paciencia y procurar que sea un rato agradable.



- La fortaleza de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos.



- El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Intentar siempre dedicarles aunque sea unos minutos.



- Salir en familia al cine, a comer, de viaje, a los lugares que les gustan a nuestros hijos. De esa manera se promueve la unión y la confianza.



- Decir cada día a nuestros hijos que los queremos es algo simple, pero a la vez muy importante para darles seguridad y mejorar su autoestima.



Ya lo decía, el rockero John Oates -del dúo ‘Hall & Oates’ junto con Daryl Hall, que brilló en los años 80-: ‘Si tienes una gran familia, tienes una gran vida’”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.