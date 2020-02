Del saque somos carnecita... Bien ‘Usain Bolt’. Su mamita cumplió años y se la llevó a España. Además, le dijo que invite a dos de sus mejores amigas para que la acompañen. Allá le contrató un grupo de música afro integrado por peruanos de la ‘Madre patria’. Por eso siempre será el ‘nene’ de su viejita y bendecido por el Señor. El que honra padre y madre nunca le faltará nada. Y no va a ser...

Por siaca, ya me contaron que una muchachita de la Alameda de Chorrillos, rubia y de ojos azules, es full wasap con una ‘Culebra’. Como entrena bien tarde y a esa hora es bien temprano en Perú, aprovechan para hacer sus videollamadas. Sus conversaciones son subiditas de tono y con todo su recuteco. Guarda que te graban y echan en cancha...

En San Luis las cosas están de cabeza. Como si los guachimanes peruanos no cuidaran bien, han traído unos ‘chamos’ recontramalcriados que no conocen a los exfutbolistas y a los hinchas que se paran a sapear, y los botan con mentada de madre incluida. Así no es...

El ‘Sinchi’ Ccahuantico pasa por su mejor momento. Ahora chapa su fierro y entrevista jugadores del ‘Ombligo del Mundo’. Ha sido contratado por una televisora de cable y encima tiene su academia de chibolos. La ‘cana’ lo curó, ahora todo es por la legal. Vale... Me voy, soy fuga.