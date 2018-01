'Los años maravillosos': Mamá de "Kevin Arnold" revela el oscuro motivo que acabó con la serie

¿Cuál fue la razón por la que terminó ' Los años maravillosos'? A pocos días de cumplirse 30 años del estreno del primer episodio de la exitosa serie de televisión, la mamá de "Kevin Arnold" acaba de soltar una "bomba".



Alley Mills, actriz que interpretó a "Norma Arnold" en la ficción, reveló que una denuncia de acoso sexual contra dos de sus estrellas juveniles fue lo que aceleró el final del show.



Mills contó a Yahoo News que una ex diseñadora de vestuario acusó a Jason Harvey, de entonces 20 años, y Fred Savage, de entonces 16 años, de acosarla mientras trabajó en la serie.



La joven acusó a Fred Savage (Kevin Arnold) y a Jason Harvey (Wayne Arnold) de acosarla físicamente y verbalmente.



"Cuando grabamos el final de la serie nadie estaba seguro de si a 'Los años maravillosos' le iban o no a renovar", declaró Mills. "Y eso fue a causa de esta completamente ridícula denuncia de acoso sexual contra Fred Savage, que es la persona más inofensiva y dulce que jamás camino sobre la faz de la Tierra", agregó la actriz, hoy de 66 años.



"Yo tenía ganas de gritar en TV: ¡Esto es ridículo! (...) Pensé que la demanda era una gran broma y acabaría pronto (...) Pero es un poco como lo que ocurre ahora. Algunas personas inocentes pueden verse envueltas en situaciones parecidas. Es un tema espinoso. Lo que la chica decía no era verdad. Ella estuvo encargada de mi vestuario, y no me importa si está oyendo esto. Sé que no debería estar contándolo, pero ya ocurrió hace mucho tiempo y debe terminar ahora", declaró.



Pero eso no fue todo. Mills reveló que la cadena ABC pagó una suma a la joven para evitar el escándalo. "No fue correcto lo que hicieron. No debieron pagarle. Querían evitar el escándalo o algo así, pero los hizo parecer culpables. Tú no le pagas a alguien cuando no ha habido crimen, tú simplemente despides a la chica", aseguró "Normal Arnold".