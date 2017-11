Combate: Brenda Carvalho y 'Pato' Quiñones hicieron coreografía de 'Smooth Criminal' que te impactará [VIDEO]

Brenda Carvalho y 'Pato' Quiñones dejaron a más de uno con la boca abierta en 'Combate a bailar' competencia interna de Combate en la que sus participantes demuestran su destreza haciendo coreografías de todo tipo.



Los dos chicos mencionados se presentaron en la pista y se movieron al ritmo de 'Smooth Criminal', uno de los temas más conocidos de Michael Jackson. Vestidos con el clásico terno de color blanco, Brenda Carvalho y 'Pato' Quiñones ejecutaron algunos de los pasos más complicados del fallecido cantante de pop.



"Estupendo, realmente. Me has encantado, me ha gustado muchísimo, hasta me he emocionado (...) 'Pato' Quiñones, tengo que decirte que cada día me gustas más, se te ve que tienes un gusto por el baile", dijo Bettina Oneto, una de los jurados de 'Combate a bailar'.



Ella también tuvo la misma apreciación hacia Brenda Carvalho, asunto que dejó de lado para dirigirse a los usuarios de las redes sociales que la critican. Oneto y el público le pusieron 10 puntos a la brasileña y 'Pato' Quiñones, mientras que el otro miembro del jurado dejó su puntuación en secreto.