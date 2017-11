Ducelia Echevarría, participante de Combate, decidió dar su descargo por el caso de violación de la excandidata al Miss Perú, Alessandra Bonelli a manos del entrenador Víctor Hugo Lurquin Daza. La chica reality fue pareja del hombre cuando sucedió el hecho.

Recordemos que Alessandra Bonelli contó que el hecho sucedió en el 2015 cuando Víctor Hugo Lurquin Daza era pareja de Ducelia Echevarría. Según contó la modelo, la participante de Combate estaba embarazada del entrenador.

Alessandra Bonelli contó que el sujeto la dopó para poder aprovecharse de ella, hecho que él negó. Lurquin Daza pidió una prueba de ADN para salir libre y, dos años después, ya se tiene el resultado. Según el parte policial, se encontró semen en la ropa interior de la modelo, confirmando la violación sexual.

Durante una entrevista con 'Espectáculos', Ernesto Jiménez contó que André Castañeda le contó que Ducelia Echevarría era aún pareja de Víctor Hugo Lurquin Daza. Según la información que el panelista del programa manejaba, la chica reality seguía defendiendo al entrenador de las denuncias por violación.

Ducelia Echevarría defiende al violador de la excandidata al Miss Perú porque es su actual pareja

Alessandra Bonelli contó que, hace años, cuando se hizo la denuncia pública, Ducelia Echevarría la llamó por teléfono para increparle por la denuncia que le interpuso a su pareja Víctor Hugo Lurquin Daza.

Ahora, tras el escándalo, Ducelia Echevarría decidió contar su verdad. A través de su cuenta Instagram, la participante de Combate hizo su descargo y negó que siga siendo pareja sentimental del entrenador.

"Solo quería dejar en claro que desde hace más de dos años no tengo ningún vínculo sentimental con el sr. Víctor Hugo Lurquin Daza. El señor tendrá que hacerse responsable de las acusaciones que se le imputan. Les pido por favor que no me vinculen con un tema tan delicado", escribió a través de su cuenta Instagram.

Ducelia Echevarría también manifestó que ella está en contra de cualquier tipo de agresión y que no defiende al padre de su hija. Según la participante de Combate, deja todo el tema en las manos de las autoridades.

"Yo no defiendo a nadie simplemente estoy abocada a trabajar y cuidar a mi menor hija. Quiero aclarar que estoy en contra de cualquier tipo de abuso y agresión a la mujer, por lo cual, dejo todo en manos de las autoridades. Gracias", puntualizó Ducelia Echevarría.

Ducelia Echevarría responde Ducelia Echevarría responde Ducelia Echevarría responde

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.