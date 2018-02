Combate: Korina Rivadeneira entró al reality para estar cerca de Mario Hart [VIDEO]

Korina Rivadeneira se mostró emocionada por el recibimiento que tuvo en ‘Combate’, pero más porque trabajará al lado de su esposo Mario Hart, con quien solo se ve en las noches.



¿Qué tal el recibimiento?

Bonito, la gente súper linda, buena onda, me saludaron bien, con buena energía. Estuve muy nerviosa, pero todo ha sido más que positivo.



Hace poco mencionabas que tenías otros proyectos, ¿qué te hizo cambiar de opinión?

Son muchas cosas, pero ya estoy acá y es lo más importante. Me decidí para estar más tiempo con mi esposo también, quería estar junto a él. Es que casi no nos vemos, él trabaja día y noche, entonces es bien difícil vernos en otro horario. Prácticamente solo dormimos juntos, pero no nos vemos, por eso el programa era una buena alternativa.



Además, él está conduciendo...

Exacto, es algo bonito, esa es la idea, es lo que buscamos y a ambos nos van a dar la oportunidad.



Te emocionaste con las palabras de Mario (dijo que era el amor de su vida y perfecta)

Sí, bastante. Soy demasiado sensible.



Aún hay temas legales que arreglar...

Eso lo ven los abogados.



NO LOS QUISO CONVOCAR

En tanto, el productor de ‘Esto es guerra’, Peter Fajardo, aseguró que no tuvo la intención de convocar a Mario ni a Korina para la temporada de su reality.



“Mario no está con nosotros desde junio por todos sus problemas personales y uno tiene que estar donde se siente cómodo. No creo que sea un bajón para ‘Esto es guerra’ (el hecho de no tenerlo). En esta temporada no conversamos con ellos”, precisó Fajardo. (B.Pashanasi/L.Gamarra)

