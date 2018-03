Combate: ¿Mario Hart se le corre a Leslie Shaw?

La cantante Leslie Shaw dijo que no entiende por qué Mario Hart le tiene ‘tanto miedo’.



“Yo ya he ido muchísimas veces a ‘Combate’ y me han tratado bien. No pensé que iba a incomodar a nadie”, dijo la rubia, quien estará en el ‘Festival Barrio Latino’.



¿Por qué se incomodó Mario?

No sé, pues. Tendrá miedo. Pensará que le diré sus verdades en la cara. Yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que pienso.



Y eso que él es coconductor...

Ya las personas sacan sus propias conclusiones.



¿Se te corrió?

Yo no hago nada, no muerdo. No sé por qué se asustará tanto. (J.V.)