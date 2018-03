Combate: Samahara Lobatón desata su furia y le dice de todo a integrante del reality [VIDEO]

¡Le dijo de todo! La hija de Melissa Klug , Samahara Lobatón , pasó un incómodo momento en Combate , reality donde participa, luego de que se enfrentara en una candente discusión con otra compañera del programa.

Resulta que, desde hace varios días, Samahara Lobatón se viene enfrentando con la bailarina de nombre Gabriela. La hija de Melissa Klug le ha 'puesto la cruz' y en esta última edición desató su furia contra ella.

"En verdad yo no habló con gente malcriada ni maleducada. Yo creo que lo que ella quiere es entrar a Combate, entonces yo no le voy a dar pantalla a una chica malcriada. Yo no sé quién es ella y a qué ha venido", comentó la hija de Melissa Klug.

Samahara Lobatón evidenció su molestia y le pidió a la producción de Combate que no vuelva a enfrentarla a la bailarina porque "ya está cansada de eso".

El tenso momento que vivió en el programa hizo que Gian Piero Díaz actúe y ponga años fríos. Mira el video y descubre que más sucedió.