Combate: Samahara Lobatón revela que su mamá Melissa Klug apoya su ingreso al reality [ENTREVISTA]

La hija menor de Melissa Klug, Samahara Lobatón (16), ingresó a ‘Combate’ y de inmediato aclaró que no se verá envuelta en polémicas.



Has sorprendido con tu ingreso al programa...

Estoy súper feliz de haber ingresado, es un gran reto para mí. En verdad, nunca había estado en un reality de competencia, este es el primero.



¿Qué te ha dicho tu mamá?

Mi mamá nos apoya en todo lo que queramos. Sí me ha aconsejado en lo que sabe, me ha tratado de guiar.



Tal vez encuentres el amor aquí.

No estoy soltera, tengo enamorado y él está feliz.



¿Caerás en polémicas o enfrentamientos?

Voy a ser como soy, cero problemas, perfil bajo.



Dicen que también ingresaría Diego Chávarri

Ojalá ingrese, para tener compañía.



¿Quieres dedicarte a la televisión?

No lo sé, estoy a punto de empezar mi carrera de comunicaciones y marketing.





