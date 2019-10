Yamcha es convocado para salvar la tierra frente al villano Moro en Dragon Ball Super

Con Gokú entrenando el dominio del Ultra Instinto y Vegeta intentado controlar la multiplicación y la gigantificación, la tierra se encuentra a merced del maligno Goro. Por ello Bulma y Krillin convocaron a Yamcha, como uno de los peleadores que defenderá a la tierra del villano, según lo visto en el capítulo del manga Dragon Ball Súper.

Muchas veces subestimado por su bajo nivel de pelea, Yamcha fue dejado de lado a inicios de la saga de Los Androides y Cell, sin embargo parece que tendrá su oportunidad en este nueva historia de Dragon Ball.



Ante las ausencias de Gokú y Vegeta, además, que Gohan no puede llegar a la pelea debido a una clase de química, Krillin convoca a Yamcha para unir fuerzas con Piccolo, Mr. Zatán y Ten Shin Han, a quien no pueden ubicar porque no usa celular.

Llegó la gran oportunidad de Yamchaa (Redes sociales)

Pese a lo visto en esta nueva entrega del manga de Dragon Ball Super, todavía no se sabe cuál será la respuesta de Yamcha, teniendo en cuenta del poder del temible Moro.



Moro, el verdadero creador de Majin Buu, tiene el poder de absorber la energía de sus oponentes. Ya le hizo frente a Gokú y Vegeta, a quienes ya venció.

Ni las fuerzas unidas de Gokú y Vegeta pudieron con Moro. (Redes sociales)

Dragon Ball Super El Prisionero de la Batalla Galáctica, es la más reciente historia del manga de Dragon Ball y todos los fans confían en que pronto llegará el anime.



Por el momento casa vez crece más el interés entre los fans de Dragon Ball en poder conocer esta historia, que aparenta, ser mucho más que emocionante.