'Esto es guerra': Alejandra Baigorria le dice a Rosángela Espinoza que "no es su competencia" [VIDEO]

Rosángela Espinoza perdió una competencia y manifestó que "estoy de malas en este juego". Por su parte, Alejandra Baigorria se "desmayó" tratando de imitar a la bella 'Rous' en 'Esto es guerra'. Rosángela Espinoza manifestó que Alejandra Baigorria no debería de meterse porque no era su competencia.



Alejandra Baigorria le contestó fuerte y claro a Rosángela Espinoza. "Tú ni por casualidad eres mi competencia", respondió Alejandra Baigorria a Rosángela Espinoza en 'Esto es guerra'. "A mí no me hables", sentenció la ex de Mario Hart.



"En este momento estoy compitiendo con Karen, anda busca a otra chica para hacer tu show", contestó Rosángela Espinoza a Alejandra Baigorria en 'Esto es guerra'.



"Yo tengo como siete años en la televisión y lo que menos haría sería hace show contigo...creo que baja mi nivel", manifestó Alejandra Baigorria a Rosángela Espinoza en 'Esto es guerra'.



