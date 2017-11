Esto es Guerra dio esta explicación sobre la salida de Christian Domínguez e Isabel Acevedo [VIDEO]

La bomba de la última temporada 2017 de Esto es Guerra no fueron sus nuevos participantes, sino la salida de un par de ellos. Y es que, al parecer, la producción del reality ha tenido problemas tras el ingreso de Christian Domínguez y su parejaIsabel Acevedo, quienes ya no se encuentran en competencia.



A dos días de haber presentado a Christian Domínguez e Isabel Acevedo, los conductores de Esto es Guerra explicaron por qué ya no están en el reality. El motivo son problemas de contrato que ambos jóvenes tienen con la producción deEl Gran Show, GV producciones.



María Pía Copello, una de las conductoras del Esto es Guerra, mencionó: Lo cierto es que Christian Domínguez es parte de la familia de América porque él trabaja en la novela Colorina. El tema es que esperamos que Christian solucione algunos temas contractuales con GV, lleguen a un acuerdo y muy pronto él esté aquí en Esto es Guerra.





Esto es Guerra explica salida de Christian Domínguez

Christian Domínguez no cumplió el contrato que tenía con El gran show, en donde debía bailar por haber destacado en temporadas anteriores. El cantante de cumbia indicó que se encontraba lesionado y eso le imposibilitaba ensayar las coreografías. De este modo, tendría que pagar una multa de miles de soles a GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel.

Por otro lado, fuentes de Trome, cuentan que Christian Domínguez estaría vetado en América Televisión por indisciplina.



Fuentes allegadaas a Trome indicaron que durante la tarde del martes 31 se vivieron momentos de tensión en América TV tras la llegada de Christian Domínguez a los estudios en Pachacámac. Ahí, el ex 'Wachimán' se instaló con Isabel Acevedo en un camerino y habría indicado que no se movería del lugar hasta que la misma productora de 'Esto es Guerra' le confirmara lo que ya se estaba comentando en las redes sociales y en todos los medios de comunicación: No iría más en el reality.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.