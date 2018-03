Descanse en paz, Don Carlos. Toda la producción de Esto es Guerra le rindió un merecido homenaje al fallecido padre de Facundo González recordándolo con un video de su última visita al reality juvenil de América Televisión.



En las imágenes, Don Carlos señalaba que extrañaba mucho a Facundo González pero que se sentía muy orgulloso del éxito que había alcanzado en nuestro país cada vez que leía sobre él en Internet.



Una vez finalizado el video, Paloma Fiuza se conmovió hasta las lágrimas y varios participantes de Esto es Guerra lloraron al recordarlo, expresándole su apoyo a Facundo González en este difícil momento.



“Toda nuestra fuerza para ti, Facu. Sabemos que estás allá en este momento muy complicado para ti y toda tu familia. Sabes todo lo que te queremos, lo que te apreciamos y sobre todo, el cariño enorme que le tenías a tu papi”, señaló Mathías Brivio.



“Como escribiste en tus redes sociales: ‘Esto solamente es una desaparición de la vida terrenal’, pero él siempre va a estar contigo, siempre en tu corazón y sabes que acá tu familia estamos para apoyarte en todo, Facu”, añadió el conductor de Esto es Guerra.



Esto es Guerra y su emotivo homenaje al padre de Facundo González

“Te queremos muchísimo, Facundo. Muchísima fuerza en este momento. Tú y yo tenemos un ángel en el cielo. Te quiero muchísimo y te esperamos pronto”, dijo María Pía Copello, casi al borde de las lágrimas.



Facundo González confirmó, a través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, la lamentable noticia del fallecimiento de su padre producto de los problemas de salud que lo aquejaban desde hace unos meses.



" Hoy es el día más triste de mi vida, se me fue el TRESOR, la persona que me enseñó todas las cosas buenas y malas de la vida, la persona que me dio una familia, la persona que me acompañó en todo momento. Mi amigo, mi compañero, mi confidente, Mi VIEJO. Sé que en plano terrestre no te voy a ver más, pero en plano espiritual siempre vas a estar conmigo.TE AMO TRESOR Y HASTA SIEMPRE VIEJO!!!", escribió Facundo González en Instagram.



En el inicio de la temporada 2018 de Esto es Guerra, Facundo González se quebró al recibir la videollamada de su madre desde Argentina ya que –según dijo– se sentía mal por estar separado de su familia en un momento complicado, pero su madre lo animó a darlo todo.



“Sé que estás en un lugar que amas y que te encantar estar, acá estoy yo para desearte lo mejor más allá de la situación por la que estás pasando”, dijo en ese entonces la madre de Facundo González.

Facundo Gonzalez llora al hablar de enfermedad de su padre

