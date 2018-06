¡Tensión en Esto es Guerra ! A Ignacio Baladán no le gustó que Luis Alonso Bustios le ganara en una competencia y tuvo una mala reacción cuando el ‘guerrero’ le gritó la victoria en la cara.



Y es que Ignacio Baladán perdió los papeles y le propinó una cachetada a Luis Alonso Bustios cuando este último cruzó hacia el lado de los ‘retadores’ para celebrar su triunfo.

Posteriormente, el uruguayo recibió un severo castigo por actitud antideportiva cuando ‘Mr. G’ consultó el ‘VAR’ de Esto es Guerra y vio de cerca el hecho.



Pese a que ofreció disculpas a Luis Alonso Bustíos y al público de Esto es Guerra por su terrible accionar, Ignacio Baladán dijo que su rival lo provocó e insultó.

Esto es Guerra: ¡Ignacio Baladán agredió a Luis Alonso Bustíos y fue suspendido!

“Le pido mil disculpas a él ( Luis Alonso Bustíos ) y al público. Yo no soy así pero a mí no me va a insultar. Lo único que voy a pedir es perdón y acepto mi error”, precisó Ignacio Baladán .



“De verdad que me siento mal en este momento porque yo no soy así pero tampoco es justo que alguien venga y me insulte”, añadió el uruguayo.

Por su parte, Luis Alonso Bustíos se mostró “sorprendido” porque nunca imaginó que Ignacio Baladán reaccionaría así y que no lo insultó como asegura.



Si bien Ignacio Baladán se cerró en su postura de que Luis Alonso Bustíos lo había insultado, este último lo acusó de “hacerse el cínico”.

“Pido disculpas a la gente, te pido disculpas a vos. Si vos quieres decir eso, ya queda en vos. Si tú quieres hacer de esto un show o algo más grande, ya es tu problema”, finalizó el uruguayo.

