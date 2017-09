¡No tan naturales! Existen millones de personas que se someten a una operación en la vida diaria. Siempre hay "algo" que se quiere cambiar, levantar o transformar para las personas que no aceptan lo que la naturaleza les dio. Varios concursantes de 'Esto es Guerra' se han sometido a operaciones y ahora se lo sacan en cara.



Como se recuerda, Rosángela Espinoza no se guardó nada y se le recalcó a Yahaira Plasencia que no siempre fue tan bella como ahora y que tuvo ayuda de un especialista para verse así en la actualidad. Los concursante de 'Esto es Guerra' se mandaron con todo.



Rosángela Espinoza le recordó a Yahaira Plasencia cuando no tenía una dentadura perfecta y tuvo que utilizar brackets para tener una sonrisa perfecta. Espinoza manifestó sobre los dientes de Yahaira Plasencia antes de un futuro enfrentamiento en el ring de box en 'Esto es Guerra'.



"Si nos ponen en un ring que se ponga protector en la dentadura porque sino se le caen los dientes", manifestó Rosángela Espinoza. Así, la chica selfie reveló que no le tiene miedo al posible encuentro con Yahaira Plasencia.



Previa de la pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

Rosángela Espinoza tuvo fuertes palabras contra Mario Irivarren en el más reciente programa de 'Esto es Guerra'. Rosángela Espinoza manifestó que Mario Irivarren la estaba molestando por la cirugías que se había realizado.



"Toda la transformación que te hiciste...ya parece Jimmy Santi", le dijo Rosángela Espinoza a Mario Irivarren en el reciente programa de 'Esto es Guerra'.



Por su parte, Mario Irivarren manifestó que siempre dijo que se operó la nariz hace buen tiempo. "Te faltaron las orejas", manifestó Rosángela Espinoza en el actual programa de 'Esto es Guerra'.



Como se recuerda, 'Esto es Guerra' llega a todos los hogares peruanos de lunes a viernes minutos antes de la as 7:00 p.m. por la señal de América Televisión.