Rosángela Espinoza manifestó su indignación contra Rafael Cardozo, quien en uno de los juegos de ‘Esto es guerra’, al mencionar los defectos de la ‘Chica selfie’, dijo que es ‘sucia’.



“Hablé con él y le advertí que sea la última (vez que dice eso) porque si algún día me preguntan sus defectos, no voy a decir algo que no es verdad”, afirmó Rosángela Espínoza.



“Sí me molesté, sé realmente que no es verdad, pero igual el público lo está viendo”, agregó Rosángela Espínoza.



También aseguró que no tiene mayor confianza con el ‘garoto’ para que conozca sus defectos.



“A él no lo conozco bien para que se exprese así de mí, habla como si me conociera”, finalizó.



